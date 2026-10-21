Azzal gyanúsítják egy északír párt egykori vezetőjét, hogy a brit parlamentben erőszakolt meg egy nőt

A londoni rendőrség nemi erőszak gyanújával nyomoz Jeffrey Donaldson, az északír Demokratikus Unionista Párt (DUP) egykori vezetője ellen, aki a gyanú szerint 2016-ban, a brit parlament épületében erőszakolt meg egy nőt, értesült a BBC.

A volt parlamenti képviselőt múlt héten 15 év börtönre ítélték, mert 1985 és 2008 között két, akkor még gyermekkorú áldozat ellen követett el szexuális bűncselekményeket, köztük nemi erőszakot is. Donaldson fellebbezni akar az ítélet ellen.

Fotó: PAUL FAITH/AFP

A BBC információi szerint a nőt már meghallgatták az északír rendőrség munkatársai. Mivel a feltételezett bűncselekmény Londonban történt, az északír rendőrség továbbította a nő állításait a londoni Metropolitan Police-nak.

A londoni rendőrség Donaldson nevének említése nélkül közleményben megerősítette, hogy egy 63 éves férfi ellen folyik nyomozás.

„Október 13-án, kedden az északír rendőrségtől érkezett hozzánk egy bejelentés egy 2016-ban történt, feltételezett nemi erőszakról, amelynek gyanúsítottja egy jelenleg 63 éves férfi” – közölte a rendőrség.

A közlemény szerint az ügynek egy sértettje van. A nyomozás még a kezdeti szakaszban tart, őrizetbe vétel nem történt, az ügyben tovább folynak a vizsgálatok.

Júliusban a Belfast Telegraph számolt be először arról, hogy egy északír nő azt állítja: Donaldson 2016-ban szexuálisan bántalmazta őt a DUP brit parlamentben található irodáiban. A nő szerint Donaldson az irodájában megpróbálta rávenni, hogy vodkát igyon, majd meg akarta csókolni, és a szoknyája alá nyúlt.

A BBC kérdéseire adott válaszokból azonban most az is kiderült, hogy ugyanez a nő nemi erőszakkal is megvádolta Donaldsont.