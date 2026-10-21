Fürcht Pál a végrehajtásokat vizsgáló bizottság előtt

Felmerült-e az érintettsége a feljelentésen túl? Nem tudja Fürcht, meddig futott ki ez a nyomozás, ezért erre nem tud választ adni.

Még egy kérdés, Kiss Máté Zsolttól: miért csak most jelentkezett Fürcht, miért csak most szólal meg? Talán azért, mert azt reméli, hogy a közvélemény ezért máshogy ítéli meg szerepét a NER-ben? Fürcht nem a közvélemény elé akart kiállni. Kénytelen lenne a fegyelmi ügyéről beszélni ezzel kapcsolatban. Maradjunk annyiban, hogy volt egy konkrét bűncselekmény, ahol konkrétan olyan utasításokat kapott, ami ellenkezett a jogszabályokkal, saját ügyészi hitvallásával. Ekkor nem a nyilvánosság elé állt ki, hanem jelentést írt, főügyész kollégáitól kért segítséget. A hallgatás törvénye tényleges törvény, nem véletlen, hogy sok olyan ügyész sem állt ki, aki már elhagyta a szervezetet. Az, hogy valaki nem akar törvényt sérteni, nem jelenti azt, hogy a szerepét szeretné szépíteni, vagy a közvélemény előtt valahogy feltűnni. Felmondott, vállalta azt, hogy beosztott ügyészként dolgozik tovább. A legfőbb ügyész anno nem gondolta úgy, hogy fegyelmi vétséget követett el, az új, Lajtár István viszont már úgy gondolta. Emellett az ügyészség sajtóközleményt adott ki szeptember 17-én, amelyben azt írták, hogy a lemondásában valótlanságokat állított az ügyészség politikai befolyásoltságáról. Ez a közlemény viszont nem felelt meg szerinte a valóságnak. Ekkor gondolta azt, hogy kiáll a nyilvánosság elé. Nem az elmúlt rendszerben betöltött szerepét akarta szépíteni. Azért állt ki a sajtó elé, mert szerinte becsületében, jó hírnevében csorbította őt a munkavállalója a nyilvánosságban, szerinte joga volt erre a sajtóban reagálni.