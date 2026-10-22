A limoges-i városházát felgyújtó 34 éves férfi apja is elítélt szélsőbalos gyújtogató

A limoges-i városháza, ez nem a szokásos esti kivilágítás Fotó: PASCAL LACHENAUD/AFP

A Franciaországot az elmúlt napokban szó szerint is lángba borító erőszakhullám egyik fő gerjesztője verbális szinten a legnagyobb francia szélsőbalos-populista párt, az agresszív aktivistái és antiszemitizmusa miatt hírhedt LFI és általában a francia szélsőbal volt. Az események feldolgozása során egyre több adat kerül elő arról, hogy a diáktüntetéseket eltérítő, súlyos bűncselekményeket elkövető maszkos agresszorok között is feltűntek ennek a tábornak a képviselői.

Friss hír például, hogy csütörtökön egy rendőr elleni gyilkossági kísérlettel is meggyanúsították azt a 34 éves férfit, akit a limoges-i városháza felgyújtása miatt vettek őrizetbe. Most 48 órával meghosszabbították az őrizetbe vételt.

Az eset óriási sokkot okozott Franciaországban, Limoges ugyanis a jó értelemben vett csinos-unalmas francia város archetípusa, ahol sose történik semmi, de annál kellemesebb az élet. Az ország dimbes-dombos-patakos-tavacskás zöld szívében, minden izgalmastól távol elterülő város a porcelánjáról és a kandírozott gesztenyéjéről híres, legismertebb épülete talán maga a városháza a 43 méter magas harangtornyával. Vagyis volt eddig.

A férfi a drónfelvételekre és szemtanúkra hivatkozó gyanúsítás szerint nem véletlenül, az események hevében, hanem céltudatosan gyújtotta fel a híres műemlék épületet: pár társával együtt betörtek egy nagyobb ablakot, bemásztak a városházára, majd a pinceszinten gerjesztettek tüzet, hogy a teljes épület biztosan kiégjen. Ez meg is történt, a harangtorony is ledőlt. A városháza körül 5000 fős csőcselék tombolt, miközben a házat 13 helyi rendőr próbálta volna védeni, egyiküket próbálta megölni a férfi a jelenlegi gyanú szerint.

A 34 éves Hodei C.D.-t egy aprócska, Limoges-tól 50 kilométerre fekvő faluban, a szülei házában fogták el kedden a rohamrendőrök. A férfi a Le Figaro információi szerint jó ideje volt a hatóságok figyelmének célkeresztjében. Egyfelől titkos nyomozás folyhatott utána erőszakos szélsőbaloldali csoportokkal fenntartott kapcsolatai miatt. Egy Limoges-i bíróság pedig korábban már el is ítélte, amiért egy tervezett fapellet-előállító üzem elleni környezetvédő tüntetés során Guéret városában megpofozott egy rendőrt. A férfi korábban számos, erőszakba forduló környezetvédő megmozdulás résztvevője volt. Most együtt hallgatják ki őt a terror- illetve a szervezettbűnözés-ellenes szolgálatok nyomozói. Hodei C.D.-ről azt gyanítják, hogy kapcsolatban állt a Millevaches (Ezer Tehén!) nevű jókora közép-franciaországi természetvédelmi területen táborozó szélsőséges baloldali kommunákkal. David Lisnard, a jobbos-liberális Nouvelle Energie párt elnökjelöltje kedden „terrorista kiképzőtáboroknak” nevezte ezeket és azzal vádolta az erdőben campelő aktivistákat, hogy ők gyújtották fel a városházát.

Hodei C.DE. most egynek örülhet csak: a szülei feltehetőleg nem szúrták le a rájuk törő rohamrendőrök miatt. A Le Figaro forrásai szerint ugyanis mindketten hozzá hasonló erőszakos szélsőbalos-szélsőzöld aktivisták. Az apa esetében a helyzet világosnak tűnik: az akkor 70 éves férfit ugyanis 2020-ban és 2021-ben is bíróság ítélte el. Előbb azért, mert 2020-ban Limoges-ban felgyújtotta az Enedis nevű villamosenergia-hálózati cég nyolc gépkocsiját, amiért 3 év felfüggesztettet kapott. Majd azért, mert egy évre rá a TDF műsorsugárzó cég adótornyát, illetve egy átjátszóállomást is lángba borított. A férfinak sajátos elképzelései vannak a polgári ellenállásról, ugyanis amikor az egyik elítélése után a bíróságról távozott az őt kérdező újságíróknek azt mondta, hogy mindenkit erre szeretne felszólítani.