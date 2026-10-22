A téren, a bokrok között találták meg a kecskeméti bántalmazó áldozatának holttestét

Többször is megütötte, majd magára hagyta egy férfi áldozatát Kecskeméten, a Kodály Zoltán téri bokrok között. A nő még magánál volt, és beszélni próbált a távozóban lévő férfival. Kedd délelőtt már csak a holttestét találták meg.

A rendőrökhöz október 20-án érkezett a bejelentés az ismeretlen holttestről. A helyszíni halottvizsgálatot végző orvos megállapította, hogy a nőn található sérülések bántalmazásból eredhettek, ezt a későbbi boncolás is megerősítette.

A Kodály Zoltán tér Kecskeméten Fotó: Google Maps Street View

A térfigyelőkamerák felvételeiből kiderült, hogy aznap éjjel 0 óra 22 perckor egy férfi és a sértett közterületen találkoztak, és beszélgetni kezdtek, majd közösen folytatták az útjukat. A jelenlegi adatok szerint a férfi megegyezéses szexuális kapcsolatba lépett a nővel. Az aktust követően ismeretlen okból több alkalommal megütötte, majd otthagyta őt.

A kecskeméti járőrök személyismeretének köszönhetően beazonosították a férfit, akit röviddel ezután egyik ismert tartózkodási helyén meg is találtak. Az ügyben jelenleg halált okozó testi sértés miatt hallgatták ki a 22 éves helybélit, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, írja a rendőrség honlapja.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.