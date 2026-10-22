Benny Hill megpróbált átdobni 4 telefont a Kozma utcai börtön falán

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Nagy boldogságot szerzett a BVOP kameraügyeletesének az az ismeretlen férfi, aki október 19-én este megpróbált bedobni egy csomagot a Kozma utcai Budapesti Fegyház és Börtönbe. A pakk ugyanis egymás után többször is visszapattant, olyan béna volt az amatőr atléta dobótechnikája. Mindez olyan insipráló hatással volt a Büntetésvégrehajtás közösségi médiásaira, hogy szokatlanul dinamikus videót vágtak össze a próbálkozásokból.

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A sztori videón nem mutatott vége az volt, hogy a 4 telefonnal kibélelt csomagot csak sikerült behajítani, de azt az őrök kaparintották meg.

A kamerák annyit még rögzítettek, hogy az ismeretlen az Újhegyi út irányába távozott. Az intézet parancsnoka ismeretlen tettes ellen szabálysértési feljelentést tett.

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