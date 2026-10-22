Bús Balázs karácsonyig bent marad

Két hónappal meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság az NKA-ügyben gyanúsított Bús Balázs letartóztatását – közölte a Kecskeméti Törvényszék.

Bús Balázs akkori III. kerületi polgármester Hadrianus, az 1900 éve hatalomra jutott, a mai Óbuda területén is élt művelt császár arcmását megjelenítő, a Hello Wood tervezői csapat által készített köztéri installáció átadásán az óbudai Fő téren 2017. június 7-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A közlemény szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 19-én indítványozta a volt Nemzeti Kulturális Alap-alelnök letartóztatásának meghosszabbítását. A nyomozási bíró helyt adott az indítványnak, és december 25-ig meghosszabbította Bús Balázs letartóztatását. (MTI)