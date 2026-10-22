Bús Balázs karácsonyig bent marad

Két hónappal meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság az NKA-ügyben gyanúsított Bús Balázs letartóztatását – közölte a Kecskeméti Törvényszék.
A közlemény szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 19-én indítványozta a volt Nemzeti Kulturális Alap-alelnök letartóztatásának meghosszabbítását. A nyomozási bíró helyt adott az indítványnak, és december 25-ig meghosszabbította Bús Balázs letartóztatását. (MTI)