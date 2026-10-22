Fúj a szél, mint az istenverése, de szerencsére esik is, úgyhogy 1:1

Szél Bernadett örül Fotó: Halász Júlia

Az ország egyre nagyobb részén számíthatunk csütörtökön széles, sőt viharosan szeles időre. Kite-osok és windsurfösök, elő a neoprén ruhákkal és szedjétek össze magatokat, ki tudja, mikor fog újra 70-80 kilométer per órával fújni. A vitorlákat azért érdemes kipakolni, mert az országra lecsapó szél a legvadabbul a Sopron-Balaton-Velencei-tó-Budapest tengelyen fúj. De ahogy halad előre a nap, az ország középső része felé húzódik a fütyülés. A szárazság miatt aggódók ma sok helyen koccinthatnak valami nedvessel, csütörtökön kora reggel ugyanis ilyen jól nézett ki a csapadékhelyzet az országban:

Később várhatóan nem esik mindenhol, de ahol igen, egyre inkább kelet-északkelet felé, ott áztatni fog, mint Matolcsy tenyérjósának könnyei.

Végül az alábbi számot küldeném biztatásul annak a kedves barátomnak, aki ma hajnalban a jó reggelt, nálatok is esik? Kérdésre azzal válaszolt, hogy