Halálos balesetet okozott egy nő Utah-ban, mert pornót nézett a telefonján vezetés közben

Halálos balesetet okozott egy 44 éves kaliforniai nő, aki Utah állam autópályáján pornót nézett vezetés közben. A júniusi eset most kerül bíróság elé: a dokumentumokban az áll, hogy Levan település közelében riasztották a rendőröket egy balesethez, amelyben három autó sérült meg.

A SUV-ot vezető Chao annyira belefeledkezett a pornónézésbe vezetés közben, hogy nem vette észre, amikor útmunkálatok miatt belassult előtte a forgalom. Így belehajtott az előtte lévő autóba, ami pedig az azelőtt lévőbe csapódott, írja az ABC helyi csatornája.

Chao elismerte felelősségét a kiérkező rendőröknek. Az előtte hajtó autó sofőrje olyan súlyos fejsérülést szerzett a balesetben, hogy életét vesztette. A hatóságok elkobozták a nő telefonját: kiderült, hogy közvetlenül a baleset előtt pornográf videókat nézett. A helyszínen nem találtak féknyomokat a rendőrök, ami azt jelenti, hogy a nő nem is próbált lassítani, hogy elkerülje a balesetet. Chao szabadlábon védekezhet.