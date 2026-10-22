Itt egy lista azokról, akik Budapestre látogathatnak október 23-án Magyar hívására

Sok ország diplomáciája fogadta el a miniszterelnök október 23-ai meghívását, de jellemzően nem az állam- és kormányfők terveznek jönni.

Az EU csúcsvezetői viszont személyesen jönnek.

Jens Stoltenberg Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Magyar Péter miniszterelnök öt nappal ezelőtt a 444 kérdésére, miszerint

Az EU-csúcs idején megjelent a hír, miszerint Zelenszkijt is meghívták az október 23-ai állami ünnepségre. Így történt?

a következőt válaszolta: „Az orosz elnököt leszámítva mindenkit meghívtunk.”

Majd a Donalt Trumpra vonatkozó pótkérdésre azt is hozzátette, hogy „Szerintem mindenkit meghívtunk, de az európai vezetőket biztosan. Nem tudom fejből, hogy 100 vagy 150 politikust hívtunk meg. De nem gondolnám, hogy Zelenszkij eljönne október 23-án.”

A Telex most körbekérdezett a budapesti külképviseleteken, a nekik adott válaszok alapján a következő érdekesebb figurák ígérik magukat biztosra:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter.

Két német delegáció érkezik, az egyiket Steffen Bilger szövetségi közlekedési miniszter vezeti, a másikat Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere.

Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszter, korábbi NATO-főtitkár.

Đuro Macut szerb miniszterelnök.

Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke.

Liisa Pakosta észt igazságügyi és digitális ügyekért felelős miniszter.

Miloš Vystrčil, a cseh szenátus elnöke.

Christine Schwarz-Fuchs, az osztrák Szövetségi Tanács elnöke és Alexander Schallenberg volt kancellár és külügyminiszter.

Zoran Stevanović, a Szlovén Köztársaság Országgyűlésének elnöke

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