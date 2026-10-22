Itt egy lista azokról, akik Budapestre látogathatnak október 23-án Magyar hívására

Magyar Péter miniszterelnök öt nappal ezelőtt a 444 kérdésére, miszerint
Az EU-csúcs idején megjelent a hír, miszerint Zelenszkijt is meghívták az október 23-ai állami ünnepségre. Így történt?
a következőt válaszolta: „Az orosz elnököt leszámítva mindenkit meghívtunk.”
Majd a Donalt Trumpra vonatkozó pótkérdésre azt is hozzátette, hogy „Szerintem mindenkit meghívtunk, de az európai vezetőket biztosan. Nem tudom fejből, hogy 100 vagy 150 politikust hívtunk meg. De nem gondolnám, hogy Zelenszkij eljönne október 23-án.”
A Telex most körbekérdezett a budapesti külképviseleteken, a nekik adott válaszok alapján a következő érdekesebb figurák ígérik magukat biztosra:
A Telex teljes listája itt olvasható el.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy fél mondat miatt fél óráig blokkolta az EU-csúcs egyik pontját, az úgynevezett a migrációs következtetést.