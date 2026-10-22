Jövőre összeér a három kéktúra útvonala, és tényleg körbejárhatóvá válik a Kékkör

Rostallói bükkös Fotó: Magyar Természetjáró Szövetség

Jövő ősszel mérföldkőhöz ér a hazai természetjárás: az Országos Kéktúra 75. évfordulójára összeér a három kéktúra útvonala, így a Kékkör először válik valóban körbejárhatóvá – írja a Magyar Természetjáró Szövetség.

Most az a helyzet, hogy az Országos Kékkör nem igazi kör: a Magyarország legszebb tájait körbefonó három népszerű túramozgalom nyomvonala jelenleg nem járható ténylegesen körbe a kék sáv jelzésen. Merthogy a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra ugyan az Írott-kőn és Szekszárdon összeér az Országos és az Alföldi Kéktúrával, azok egymással sehol nem találkoznak. Az előbbinek Hollóházán, az utóbbinak Sátoraljaújhelyen van a végpontja, de ezek között mintegy 35 km-t kell gyalogolni a különféle jelzésű turistautakon.

Az áldatlan állapot megszüntetését régóta tervezi a Magyar Természetjáró Szövetség, és most elért oda, hogy „körösítse a kört”.

Fotó: Magyar Természetjáró Szövetség

Az Országos Kéktúra érinteni fogja a Pálházi Állami Erdei Vasút felső, rostallói végállomását is, bekapcsolja a kék sáv jelzésű útvonalba a Zempléni-hegység egyik ékszerdobozát, a látnivalók és szálláshelyek széles kínálatával rendelkező Telkibányát, a végpontja pedig Hollóháza helyett Sátoraljaújhely lesz, hogy több mint három évtized után végre találkozhasson az egyre népszerűbb Alföldi Kéktúrával - írják.

Azért szól a szövetség már jó előre a változásról, hogy aki akarja, a régi nyomvonalon is le tudja gyalogolni a zempléni szakaszt. Ezenkívül még nagyon, nagyon sok infó az MTSZ közleményében.