Megvadult elefánt kergette szét a hindu vallási felvonulást, az ájtatos hívek, biztos, ami biztos, ellopták az istennő arany karkötőit

Megvadult elefánt tört-zúzott Indiában egy fontos hindu vallási eseményen.

A Karnataka államban tartott hagyományos Shivamogga Dasara szertartás felvonulásos részének egyik attrakciója, hogy elefántháton hordozzák körbe az állam hivatalos védő istenségének, Chamundeshwari istennőnek a 650 kilós, aranyozott ezüstszobrát. Chamundeshwari istennő nagymenőnek számít, mert három hírhedt démont is megölt, köztük a bivalyfejű Mahishasurát. Most azonban galiba támadt: Somanna, a feladatra kijelölt, 35 éves elefánt hirtelen izgalomba jött. Talán a tömegtől, talán a zajtól, talán attól, hogy a maximálisan ajánlottnál 200 kilóval nehezebb terhet kellett cipelnie. Mindenesetre rohangálni kezdett, megzúzva több autót és környékbeli épületet. Az istennő díszes fülkében utazó szobra is veszélybe került, mivel az őt szállító konstrukció leesett az elefánt hátáról.

Személyi sérülésről nem érkezett hír, az viszont figyelemre méltó, hogy a zűrzavarban leestek az istennő szobrának fontos rituális részét képező arany karperecek, és a Times of India szerint a nyolc nehéz aranytárgy közül hatnak nyoma veszett.