Nagy erőket mozgósítottak, hogy a koreai celebcápát kivigyék a nyílt tengerre, de az mindig visszaúszik kedvenc városába

Hiába engedték szabadon, avagy mentették ki a Bukangi névre keresztelt sötétcápát, az vissza-visszatér a dél-korei városba, amely valóságos kultuszt épített köré.

A cápa azután vált celebbé, hogy tömegek figyelhették meg a délkeleti kikötőváros, Puszan csatornáiban. Heteken át a mentőcsapatok hiába próbálták nagy hálókkal visszajuttatni a nyílt tengerre, és most úgy tűnik, hogy nem is igen akaródzik neki távozni.

Csütörtökön a hatóságok közölték, hogy megerősítették a korlátokat, hogy megakadályozzák Bukangi visszatérését. A cápa azonban még nem úszott ki a nyílt tengerre, és többször is visszakeringett a csatorna torkolatához.

A mentés vegyes reakciókat váltott ki Puszanban: egyesek szerint a cápának maradnia kellene, mások viszont úgy vélték, jobb lenne, ha elmenne. Szerdán egy élőben közvetített akció során több mint nyolc órán át óvatosan terelték a három méter hosszú cápát egy háló segítségével a kikötő nyílt vize felé.

Több száz rajongó gyűlt össze a csatornára néző parkban, akik éljenzéssel és integetéssel búcsúztatták a cápát. Csütörtök reggel azonban Bukangi állítólag visszaúszott a csatornába, miután áttörte a hatóságok által felállított korlátot.

A cápa ezután a két hálóréteg közötti szűk résben rekedt, a mentők a külső réteg eltávolításával szabadították ki, és azóta megerősítették a maradék hálóréteget, hogy megakadályozzák a visszatérését. A hatóságok szerint azóta Bukangi egyre távolabbra úszik, de mindig visszatér.

Cápanéző tömegek Fotó: Wikipedia

A feltételezések szerint Bukangi barátunkat a szokatlanul meleg víz és a bőséges halállomány vonzotta a csatornába. Mivel a tenger évről évre melegebb lesz, a szakértők szerint Puszanban a jövőben egyre több cápa jelenhet meg.

Egy hónap alatt Bukangi már több mint 1,6 millió látogatót vonzott, nagy lendületet adva a város idegenforgalmának, amely nem hivatalos kabalájának fogadta. (BBC)