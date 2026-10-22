Rónai Egon távozik az ATV-től

Elhagyja az ATV-t Rónai Egon műsorvezető, aki 2011 óta dolgozott a csatornánál, ahol politikai-közéleti és portréműsorokat is vezetett. Németh S. Szilárd, az ATV elnök-vezérigazgatója a 24-nek úgy fogalmazott: „Az ATV sok munkatársához és nézőjéhez hasonlóan, akik most értesülnek a hírről, magam is sajnálom Egon távozását, ugyanakkor szomorúan, de tiszteletben tartjuk a döntését.”

Rónai Egon kerekasztal-beszélgetésen a MOL Nagyszínpadon, a Mathias Corvinus Collegium által szervezett esztergomi MCC Feszten 2024. augusztus 2-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A 24 úgy tudja, Rónai a Network4 Media Groupnál folytatja, de Rónai és Borsány-Gyenes András, a Network4 elnöke sem erősítette meg információt. A Network4 Media Group hét tévécsatornával meg a NET4+ streamingszolgáltatót és online platformokat magába foglaló portfólióval rendelkezik. A Network4 korábban együttműködésre lépett a Kontroll.hu-val, amit 2024-ben Magyar Márton, a miniszterelnök testvére alapított, és ő a médiacég tulajdonosa is.