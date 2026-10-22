Szijjártó-Nagy Szilvia honlap és telefonszám nélküli cége milliárdos közbeszerzés alvállalkozójaként tűnt fel

Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter feleségének, Szijjártó-Nagy Szilviának a 2019-ben alapított cége, alig 9 hónapos működés után már egy Porsche Cayenne luxusterepjárót lízingelt. Az Interior Design Kft. azóta milliárdos bevételeket és több százmilliós nyereséget termelt, de a nagyközönség eddig nem tudhatta, pontosan milyen munkákból jön be a pénzt.

Szijjártó Péter és felesége a Forma-1-es Magyar Nagydíjon 2024. július 21-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Telex most azt írja, hogy a cég egy közbeszerzési eljárás alvállalkozói listájában bukkant fel: a Miskolci Egyetem két kollégiumának négymilliárd forintos felújításában vett részt nettó 23 175 000 forintos megbízással. A kivitelezést a korábban több jelentős állami beruházáson is dolgozó Peka Bau 2000 Kft. nyerte el.

A Miskolci Egyetem 2023 nyarán írt ki közbeszerzést az E/5 és E/6 jelű kollégiumi épületek teljes körű felújítására. A két épületben összesen 220 szoba van, és a munkálatokat a 2024-es Európai Egyetemi Játékok előtt kellett befejezni, mivel a kollégiumokat a nemzetközi sportrendezvény idején is használni akarták.

A Peka Bau 2000 Kft. vonta be alvállalkozói sorába Szijjártó-Nagy Szilvia cégét, a dokumentáció szerint nyílászárók bontására, újak gyártására és beépítésére, illetve beléptető- és tűzjelző rendszerek kiépítésére. A beruházásban egy másik alvállalkozó, a ProGab-Tech Biztonságtechnikai Kft. is 120 millió forintos megbízással szerepel a listán, ugyanezen rendszerek gyártására, szállítására, telepítésére és engedélyeztetésére vonatkozóan.

Az Interior Design Kft.-nek nincs működő honlapja, nyilvános elérhetőségeket sem találni hozzá. Pedig kifejezetten jól menő cég, már alapításának első évében 229 millió forintos forgalma volt, ami 2023-ra 1,76 milliárdra nőtt, és tavaly is csaknem 1,2 milliárd forint bevételt termelt, miközben a NAV legfrissebb adatai szerint csak 9 alkalmazottja van. Szijjártó-Nagy Szilvia az egyedüli tulajdonos, 2019 óta összesen 2,334 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá.