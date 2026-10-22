Toroczkai be fogja idéztetni Tomint, újra izzik a Völner-Schadl-ügy

Toroczkai László be fogja idéztetni Tomin Szilviát, a Nemzeti Védelmi Szolgálat volt főigazgatóját a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága elé. Ezt maga Toroczkai, a bizottság elnöke jelentette be csütörtökön a Kossuth rádióban. Az idézés oka az, hogy szerdai parlamenti meghallgatásán Frücht Pál volt főügyész többek között azt mondta, hogy Tominnak „fentről” szóltak le, hogy ne folytassák a Schadl–Völner-ügy nyomozását. Az viszont nem került szóba, hogy ki szólt volna le.
„Tomin Szilvia, azt hiszem tábornok volt a rendfokozata akkoriban. Fölhívott, és találkozót kért tőlem. Találkoztunk, beültünk a gépjárművének a hátsó ülésére, és azt közölte tábornok asszony, hogy ő nagyon régóta ismer engem, és hogy nem szeretné a tiszteletemet meg a megbecsülésemet elveszíteni, de ő fentről egy olyan utasítást, parancsot, instrukciót kapott – vagy nem tudom, hogy fejezte ki –, hogy ebből az ügyből nem lehet semmi, tehát hogy Völner Pállal kapcsolatos ügyet le kell zárni, meg kell szüntetni”
– mondta a meghallgatás egy pontján Fürcht a 444 beszámolója szerint, majd ezzel folytatta:
„Dühöngtünk egy kicsit, beszélgettünk, és arra jutottunk, hogy nyilván nem lehet megszüntetni ezt az ügyet. (...) Végül is arra jutottunk, hogy Tomin Szilvia tábornok asszony és én is külön-külön fölhívjuk Ibolya Tibor akkori fővárosi főügyészt, és megbeszéljük, hogy mit kéne ezzel tenni”
– folytatta a történetet Fürcht, hozzátéve, hogy Végh Tamást is bevonták az agyalásba, aki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vezetője volt.
A háttérsztori röviden: a Völner Pál egykori igazságügyiminiszter-helyettes éveken át pénzt – összesen több mint 80 millió forintot – fogadott el Schadl György egykori végrehajtói kari elnöktől, hogy elintézze a Schadl által ajánlott végrehajtók kinevezését, akik cserébe Schadlnek fizettek – összesen nagyjából 900 millió forintot.
Az egész ügy teljesen véletlenül indult be, úgy, hogy egy egészen más ügyben lehallgattak egy harmadik embert. Ezt a lehallgatást a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) vitte, ami a rendőrség egyik részlege – ezt vezette Tomin Szilvia. A harmadik ember elleni előkészítő eljárásban jelent meg Schadl, a végrehajtói kar elnöke, végül pedig Völner, Varga Judit igazságügyi miniszter helyettese. És ez volt az az előkészítő eljárás, amit Fürcht szerint valaki „fentről” le akart állítani Tominon keresztül.
Fürcht Pál az ügyészség vezetőinek azt tanácsolta, gondolják át, mit csináltak rosszul. A volt főügyész elmesélte, hogyan próbálták meg felülről leállítani a Völner elleni eljárást. Továbbá hazugságvizsgálón állítaná, hogy Rogánék semmit nem húztak ki az ügy irataiból.