Toroczkai be fogja idéztetni Tomint, újra izzik a Völner-Schadl-ügy

Tomin Szilvia

Toroczkai László be fogja idéztetni Tomin Szilviát, a Nemzeti Védelmi Szolgálat volt főigazgatóját a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága elé. Ezt maga Toroczkai, a bizottság elnöke jelentette be csütörtökön a Kossuth rádióban. Az idézés oka az, hogy szerdai parlamenti meghallgatásán Frücht Pál volt főügyész többek között azt mondta, hogy Tominnak „fentről” szóltak le, hogy ne folytassák a Schadl–Völner-ügy nyomozását. Az viszont nem került szóba, hogy ki szólt volna le.

„Tomin Szilvia, azt hiszem tábornok volt a rendfokozata akkoriban. Fölhívott, és találkozót kért tőlem. Találkoztunk, beültünk a gépjárművének a hátsó ülésére, és azt közölte tábornok asszony, hogy ő nagyon régóta ismer engem, és hogy nem szeretné a tiszteletemet meg a megbecsülésemet elveszíteni, de ő fentről egy olyan utasítást, parancsot, instrukciót kapott – vagy nem tudom, hogy fejezte ki –, hogy ebből az ügyből nem lehet semmi, tehát hogy Völner Pállal kapcsolatos ügyet le kell zárni, meg kell szüntetni”

– mondta a meghallgatás egy pontján Fürcht a 444 beszámolója szerint, majd ezzel folytatta:

„Dühöngtünk egy kicsit, beszélgettünk, és arra jutottunk, hogy nyilván nem lehet megszüntetni ezt az ügyet. (...) Végül is arra jutottunk, hogy Tomin Szilvia tábornok asszony és én is külön-külön fölhívjuk Ibolya Tibor akkori fővárosi főügyészt, és megbeszéljük, hogy mit kéne ezzel tenni”

– folytatta a történetet Fürcht, hozzátéve, hogy Végh Tamást is bevonták az agyalásba, aki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vezetője volt.

A háttérsztori röviden: a Völner Pál egykori igazságügyiminiszter-helyettes éveken át pénzt – összesen több mint 80 millió forintot – fogadott el Schadl György egykori végrehajtói kari elnöktől, hogy elintézze a Schadl által ajánlott végrehajtók kinevezését, akik cserébe Schadlnek fizettek – összesen nagyjából 900 millió forintot.

Az egész ügy teljesen véletlenül indult be, úgy, hogy egy egészen más ügyben lehallgattak egy harmadik embert. Ezt a lehallgatást a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) vitte, ami a rendőrség egyik részlege – ezt vezette Tomin Szilvia. A harmadik ember elleni előkészítő eljárásban jelent meg Schadl, a végrehajtói kar elnöke, végül pedig Völner, Varga Judit igazságügyi miniszter helyettese. És ez volt az az előkészítő eljárás, amit Fürcht szerint valaki „fentről” le akart állítani Tominon keresztül.