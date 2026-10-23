Egy óvodás volt tavaly Észak-Macedónia legfiatalabb, milliomos adózója

Egy négyéves gyerek volt Észak-Macedónia legfiatalabb, milliós jövedelemmel rendelkező adózója 2025-ben: az óvodás 3,1 millió dénár (18,5 millió forint) osztalékjövedelemhez jutott egy belföldi bank részvényei után, derült ki az északmacedón adóhatóság (UJP) éves összesítéséből.

Az adóhatóság adatai szerint az ország legidősebb, egymillió dénárt meghaladó éves jövedelemmel rendelkező adózója egy 97 éves nyugdíjas volt, aki csaknem 1,1 millió dénár (6,56 millió forint) bevételt vallott be. Jövedelmének 59 százaléka nyugdíjból, fennmaradó része pedig osztalékból származott.

Elena Petrova, az adóhatóság igazgatója közölte, hogy 2025-ben mintegy 863 ezer állampolgár számára készítettek éves adóbevallást, 10,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A bevallott bruttó jövedelmek összege elérte a 612,9 milliárd dénárt (3654 milliárd forint), ami körülbelül 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. (MTI)