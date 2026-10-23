Hosszú hétvége, dupla Jeti Mozi

Rendhagyó módon két Jeti Mozi-filmmel is készültünk az '56-os forradalom 70. évfordulója alkalmából. Szombaton Elbert Márta Hogy ne feledjétek című filmje érkezik, vasárnap pedig Pigniczky Réka Inkubátor című dokumentumfilmje az '56-ban az Egyesült Államokba menekült magyar diaszpóráról.

1988 és rendőri erőszak

Elbert Márta Hogy ne feledjétek című, 56 perces dokumentumfilmje, amely szombat este lesz látható a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján, az 1956-os forradalom emlékének visszatérését és a Kádár-rendszer bukásához vezető utat mutatja be az 1988–89-es eseményekről készült archív felvételeken keresztül. A film az 1988-ban alakult Fekete Doboz független dokumentumfilmes csoport felvételeiből készült, amelynek tagjai a rendszerváltás olyan meghatározó eseményeit is megörökítették, amelyekről az állami média nem tudósíthatott szabadon.

1988. június 16-án, Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulóján Párizsban felavatták a mártír miniszterelnök emlékművét, miközben Budapesten tömegek vonultak utcára, hogy megemlékezzenek a forradalom áldozatairól. A rendőrség gumibotokkal és vízágyúval oszlatta fel a tüntetést. Az 1988. október 23-i megemlékezésen szintén rendőri erőszakkal léptek fel a demonstrálókkal szemben.

A film ezeknek a tiltakozásoknak a képeitől jut el Nagy Imre és mártírtársai földi maradványainak 1989 tavaszi kihantolásáig, majd a június 16-i újratemetésig, amikor már 250 ezren emlékezhettek szabadon a Hősök terén. A Fekete Doboz egyedülálló archív felvételeiből Elbert Márta azt a történelmi fordulatot idézi fel, amelyben az 1956-os forradalom nyilvános emlékezete a rendszerváltás egyik meghatározó erejévé vált.

Az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készült dokumentumfilm egyszerre állít emléket a forradalom hőseinek, és mutatja be azokat az eseményeket, amelyek utat nyitottak az 1989. október 23-án kikiáltott harmadik magyar köztársasághoz.

Új életet kezdeni az Egyesült Államokban

Pigniczky Réka 2010-es filmje, az Inkubátor, amely vasárnap este lesz látható a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján, nem közvetlen foglalkozik a forradalommal, sokkal inkább annak következményeivel: több ezer magyar hagyta el az országot, köztük a rendező édesapja és édesanyja, hogy az Egyesült Államokban kezdjenek új életet. Ez a dokumentumfilm viszont elsősorban nem róluk szól, hanem a gyerekeikről, és arról, hogyan próbáltak egy olyan inkubátor világot létrehozni Amerikában, ahol a gyerekek is meg tudják őrizni magyarságukat.

1984-ben, Amerikában, egy magyar cserkésztáborban előadták az István, a királyt. Többségükben 56-os menekültek gyermekei, akik már Amerikában születtek, de szüleik ragaszkodtak hozzá, hogy megismerjék a magyar kultúrát. 1989 az ő életükben is fordulatot hozott. Huszonöt év után, 2010-ben ismét táboroznak és arra készülnek, hogy előadják az István, a királyt.



Az Inkubátor című dokumentumfilm azokról szól, akik Nyugaton nevelkedtek emigráns közösségekben, hogy miként fogalmazódott meg bennük a kettős identitás és hogyan lettek „kötőjeles-valakik”. Hogy miként lehet valakinek egyszerre két hazája – az egyik a valós életben, a másik pedig egy képzelt valóságban, amelyet olyan szülők alakítottak ki és tartottak fenn, akik arra kényszerültek, hogy meneküljenek szülőhazájukból. Az első generációról szól, kiknek a szülei tovább éltek külföldön mint amit eredetileg elképzeltek és nem mindig sikerült asszimilálódniuk.

A film szerepelt a 41. Magyar Filmszemle programjában.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.