Meghalt Tom Skerritt, a Top Gun és az Alien színésze

Elhunyt Tom Skerritt Primetime Emmy-díjas amerikai színész, az Alien és Top Gun filmek sztárja, közölte a menedzsere csütörtökön.

Az ABC7 amerikai hírtelevízió a színész családjára hivatkozva közölte, hogy Skerritt 93 éves korában, szerdán természetes halállal halt meg.

Fotó: PERMUT PRESENTATIONS - DINO DE L/Collection ChristopheL via AFP

Skerritt mielőtt színészi pályára lépett volna az amerikai légierőnél szolgált. Áttörést hozó szerepe egy amerikai hadseregbeli sebész volt Robert Altman rendező 1970-es, MASH című koreai háborús fekete komédiájában, amelyben Donald Sutherland, Elliott Gould és Sally Kellerman is szerepelt. Később Ridley Scott rendező 1979-es sci-fi horrorfilmjében, az Alienben Skerritt Dallas kapitány szerepét játszotta John Hurt, Sigourney Weaver és Ian Holm oldalán. Az 1986-os Top Gun című filmben Viper Metcalf repülési oktató szerepébe bújt Tom Cruise oldalán.

Feltűnt még olyan filmekben is, mint az Acélmagnóliák (1989), a Kapcsolat (1997), A Nap könnyei (2003), vagy a Ted (2012). Legfontosabb televíziós alakítása a Kisvárosi rejtélyek című drámasorozatban volt, 1992 és 1996 között, 1993-ban Primetime Emmy-díjat nyert legjobb férfi főszereplő kategóriában. (MTI)