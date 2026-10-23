Meghalt Tom Skerritt, a Top Gun és az Alien színésze

Elhunyt Tom Skerritt Primetime Emmy-díjas amerikai színész, az Alien és Top Gun filmek sztárja, közölte a menedzsere csütörtökön.
Az ABC7 amerikai hírtelevízió a színész családjára hivatkozva közölte, hogy Skerritt 93 éves korában, szerdán természetes halállal halt meg.
Skerritt mielőtt színészi pályára lépett volna az amerikai légierőnél szolgált. Áttörést hozó szerepe egy amerikai hadseregbeli sebész volt Robert Altman rendező 1970-es, MASH című koreai háborús fekete komédiájában, amelyben Donald Sutherland, Elliott Gould és Sally Kellerman is szerepelt. Később Ridley Scott rendező 1979-es sci-fi horrorfilmjében, az Alienben Skerritt Dallas kapitány szerepét játszotta John Hurt, Sigourney Weaver és Ian Holm oldalán. Az 1986-os Top Gun című filmben Viper Metcalf repülési oktató szerepébe bújt Tom Cruise oldalán.
Feltűnt még olyan filmekben is, mint az Acélmagnóliák (1989), a Kapcsolat (1997), A Nap könnyei (2003), vagy a Ted (2012). Legfontosabb televíziós alakítása a Kisvárosi rejtélyek című drámasorozatban volt, 1992 és 1996 között, 1993-ban Primetime Emmy-díjat nyert legjobb férfi főszereplő kategóriában. (MTI)