Néha napos, de inkább borult lesz a hosszú hétvége

Kedvez az időjárás az október 23-ai megemlékezésnek, szombaton viszont az ország nyugati és középső felében beborul, eső is lehet az Időkép előrejelzése szerint.

Pénteken a reggeli köd és pára után sokfelé kisüt a nap. Délután nyugat felől ugyan megnövekedhet a felhőzet, de komolyabb esőre nem kell számítani, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Nyugaton és északnyugaton időnként feltámadhat a szél, a hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.

Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

Szombaton viszont újabb front érkezik, ami a Dunántúlon és az ország középső részén többfelé esőt, záporokat hozhat. Keleten viszont még hosszabb időre is kisüthet a nap. A szél többfelé megerősödhet, és nagy különbségek lehetnek a hőmérsékletben is: míg nyugaton helyenként csak 9 fok lesz, keleten akár 20 fokig is felmelegedhet a levegő.

Vasárnap egy időre ismét előbújhat a nap, de a jó idő nem tart sokáig. Nyugat felől újabb front közeledik, így délutántól egyre több lesz a felhő, estére pedig nyugaton és északnyugaton újra eleredhet az eső. A szél is megélénkülhet, napközben 12–19 fok várható.