Újabb teherhajó süllyedt el a Fekete-tengeren, román források szerint dróntalálat érte

Újabb teherhajó adott le vészjelzést péntek délelőtt a Fekete-tengeren, Konstancától 13 mérföldnyire. A helyszínre érkezett mentőegységek kilenc tengerészt mentettek ki a vízből, egy holttestet találtak, a legénység további három tagja pedig eltűnt, közölte a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM).

Román hírforrások szerint a Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő, Törökországból a román Sulina felé tartó 120 méteres Khoryv tankert dróntalálat érte, a fedélzet kigyulladt és a hajó süllyedni kezdett.

A kép csak illusztráció. Fotó: RAMAZAN OZCAN/Anadolu via AFP

A román hatóságok szerint a legénység tíz tagja ukrán, három pedig azeri nemzetiségű. Helikopteres mentés a kedvezőtlen időjárás, illetve a korlátozott látótávolság miatt nem volt lehetséges. A Fekete-tengeren rendszeresen érik találatok a teherhajókat. (MTI)