A miskolci polgármester nevében küldenek hamis e-maileket

Hamis e-maileket küldenek a miskolci polgármester nevében, az üzenetek feladója egy „konferenciahívásos megbeszélésre” hivatkozva kér hívást a címzettektől. Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) városvezető a Facebook-oldalán azt írta, az elmúlt napokban több jelzést is kapott arról, hogy ismeretlenek hamis e-mail-címről az ő nevében küldenek leveleket.

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A bejegyzésben kiemelte: ezeket az üzeneteket nem ő küldte, és semmi köze a tartalmukhoz. Rámutatott arra, hogy a polgármesteri hivatal hatósági ügyekben kizárólag a jogszabályokban meghatározott hivatalos csatornákon keresztül kommunikál, saját hivatalos e-mail-címe pedig a polgarmester@miskolc.hu.

A bejegyzése olvasóit arra kérte, hogy ha gyanús e-mail-címről, hibás magyarsággal megfogalmazott levelet kapnak a nevében, ne válaszoljanak rá, ne kattintsanak az abban található hivatkozásokra, és semmiképpen ne nyissák meg a mellékleteket. (MTI)