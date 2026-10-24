Autós üldözés volt Budapesten, három embert állítottak elő

Három embert állítottak elő a főváros XIV. kerületében, akik forgalomból kivont autóval menekültek az őket igazoltatni akaró rendőrök elől hétfőn.

Mint kiderült, az autót már korábban kivonták a forgalomból és érvényes kötelező felelősségbiztosítása sem volt. A Police.hu beszámolója szerint az autós többszöri felszólítás ellenére sem állt meg, menekülés közben három piros lámpán áthajtott, kétszer pedig a behajtás tilalmát is figyelmen kívül hagyta (itt lehet megtekinteni az üldözést).

Az autót vezető 31 éves nőnek nem volt jogosítványa és két körözés is érvényben volt vele szemben. Az autó egyik utasa ellen szintén körözés volt érvényben. Mindhármuknál pozitív lett a kábítószer-fogyasztást kimutató gyorsteszt eredménye. A rendőrök a sofőrt bódult állapotban történő járművezetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, utasai ellen kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást. A rendőrök egy teleszkópos fém viperát is találtak az autóban. Emiatt, valamint engedély nélküli vezetés és gyorshajtás miatt szabálysértési feljelentést tettek. (MTI)