Izrael lezárt egy ciszjordániai várost és olyan házakat bont le, amikről azt állítják, terroristák otthonai voltak

Izrael pénteken elkezdett lebontani olyan házakat Hebron városában, Ciszjordániában, ahol az állításuk szerint palesztin fegyveresek laktak. A markolók órákkal azután vonultak fel, hogy két palesztin férfi tüzet nyitott egy izraeli katonai ellenőrzőpontra. A támadásban két katona meghalt, további három könnyebben megsebesült. A negyed lakóit távizásra szólították fel.

Az IDF a támadás után közölte, hogy „teljes ostromgyűrűt” von Hebron városa köré, Benjamin Netanjahu miniszterelnök pedig bejelentette, hogy péntektől elrendelte Ciszjordánia teljes lezárását. Órákkal később aztán Netanjahu visszakozott a terület teljes lezárásától, és azt mondta, fontolóra vesz egy Hebron és Halhul városa körüli „kordont”, amely „más területekre” is kiterjedhet.

Az egyik bontásra ítélt épület Hebron Fars al-Hawa negyedében. Fotó: MOSAB SHAWER/Middle East Images via AFP

Az izraeli hatóságok többnapos terrorellenes műveletet indítottak Hebron térségében – közölte közös közleményében a hadsereg és az Izraeli Biztonsági Ügynökség (ISA) „Az izraeli erők precíz, célzott és alapos kutatásokat kezdtek az egész területen a terrorista infrastruktúra és a fegyverek felkutatása és felszámolása érdekében, miközben gyanúsítottakat hallgatnak ki” – áll a közleményben. Hozzátették, hogy a művelet arra a területre korlátozódik, ahonnan a fegyveresek tevékenykedtek.

A közlemény szerint a térségben olyan „illegális építményeket rombolnak le, amelyek biztonsági fenyegetést jelenthetnek”.

A B'Tselem izraeli emberi jogi szervezet elítélte a hebroni negyed palesztin lakosainak „erőszakos kitelepítésére” vonatkozó tervet. „Izrael előre bejelenti a következő bűntetteit” – mondta a csoport ügyvezető igazgatója, Juli Novak. „Netanjahu és Katz (az izraeli védelmi miniszter) kinyilvánították szándékukat, hogy kiürítenek egy palesztin negyedet Hebronban, és megismétlik az észak-ciszjordániai menekülttáborokban véghez vitt tömeges kitelepítéseket és pusztításokat.”

Az IDF közölte, hogy megtalálta a fegyveresek által a támadáshoz használt járművet, amely „nagy mennyiségű” lőszerrel volt tele. „Ez egy súlyos terrortámadás volt” – mondta Ejal Zamír altábornagy, az IDF vezérkari főnöke a helyzetértékelést követően. „A harcosok gyors fellépése megelőzött egy még súlyosabb támadást, valamint a civileknek és a biztonsági erőknek okozott további károkat.” Elmondta, hogy az autóban lévő lőszert „egy sokkal nagyobb léptékű támadás végrehajtására” szánták. (CNN)