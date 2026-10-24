Izrael lezárt egy ciszjordániai várost és olyan házakat bont le, amikről azt állítják, terroristák otthonai voltak

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Izrael pénteken elkezdett lebontani olyan házakat Hebron városában, Ciszjordániában, ahol az állításuk szerint palesztin fegyveresek laktak. A markolók órákkal azután vonultak fel, hogy két palesztin férfi tüzet nyitott egy izraeli katonai ellenőrzőpontra. A támadásban két katona meghalt, további három könnyebben megsebesült. A negyed lakóit távizásra szólították fel.

Az IDF a támadás után közölte, hogy „teljes ostromgyűrűt” von Hebron városa köré, Benjamin Netanjahu miniszterelnök pedig bejelentette, hogy péntektől elrendelte Ciszjordánia teljes lezárását. Órákkal később aztán Netanjahu visszakozott a terület teljes lezárásától, és azt mondta, fontolóra vesz egy Hebron és Halhul városa körüli „kordont”, amely „más területekre” is kiterjedhet.

Az egyik bontásra ítélt épület Hebron Fars al-Hawa negyedében.
Fotó: MOSAB SHAWER/Middle East Images via AFP

Az izraeli hatóságok többnapos terrorellenes műveletet indítottak Hebron térségében – közölte közös közleményében a hadsereg és az Izraeli Biztonsági Ügynökség (ISA) „Az izraeli erők precíz, célzott és alapos kutatásokat kezdtek az egész területen a terrorista infrastruktúra és a fegyverek felkutatása és felszámolása érdekében, miközben gyanúsítottakat hallgatnak ki” – áll a közleményben. Hozzátették, hogy a művelet arra a területre korlátozódik, ahonnan a fegyveresek tevékenykedtek.

A közlemény szerint a térségben olyan „illegális építményeket rombolnak le, amelyek biztonsági fenyegetést jelenthetnek”.

A B'Tselem izraeli emberi jogi szervezet elítélte a hebroni negyed palesztin lakosainak „erőszakos kitelepítésére” vonatkozó tervet. „Izrael előre bejelenti a következő bűntetteit” – mondta a csoport ügyvezető igazgatója, Juli Novak. „Netanjahu és Katz (az izraeli védelmi miniszter) kinyilvánították szándékukat, hogy kiürítenek egy palesztin negyedet Hebronban, és megismétlik az észak-ciszjordániai menekülttáborokban véghez vitt tömeges kitelepítéseket és pusztításokat.”

Az IDF közölte, hogy megtalálta a fegyveresek által a támadáshoz használt járművet, amely „nagy mennyiségű” lőszerrel volt tele. „Ez egy súlyos terrortámadás volt” – mondta Ejal Zamír altábornagy, az IDF vezérkari főnöke a helyzetértékelést követően. „A harcosok gyors fellépése megelőzött egy még súlyosabb támadást, valamint a civileknek és a biztonsági erőknek okozott további károkat.” Elmondta, hogy az autóban lévő lőszert „egy sokkal nagyobb léptékű támadás végrehajtására” szánták. (CNN)

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