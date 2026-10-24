Összeomlott egy többemeletes épület Kenyában, heten eltűntek

Feltehetően a romok alatt rekedt hét ember, miután összeomlott egy 16 vagy 18 emeletes épület a kenyai Nairobiban. A felső emeleteken több tucat építőmunkás dolgozott a baleset idején, ők nagyrészt sértetlenül kijutottak. Az eltűnt személyek feltehetően az épület aljában lévő üzletekben tartózkodtak.

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Az épület még jelenleg is építés alatt állt, a felvételeken látható is az állványzat, ennek ellenére a hatóságok szerint az alsó szinteken már 11 üzlet kinyitott. Így az eset újabb aggodalmakat vetett fel a kenyai építési szabványokkal és szabályozásokkal kapcsolatban. Egyúttal kérdések merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy miért omlott össze teljesen váratlanul az épület és a tervek megfeleltek-e az előírásoknak.

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A kenyai Nemzeti Építési Hatóság egy közleménye szerint azonosították a fejlesztés mögött álló céget, valamint az építészt és a statikus mérnököt, de azt nem közölték, hogy korábban végeztek-e ellenőrzést a helyszínen. Sakaja Johnson, Nairobi kormányzója szerint az épület tulajdonosai nem rendelkeztek a szükséges papírokkal ahhoz, hogy az épületet használatba vegyék.

Nairobiban nem ritkák az ilyen esetek és jellemzően a rossz kivitelezést vagy a nem megfelelő tervezést említik magyarázatként. (BBC)