Egy kiképzési művelet során összeütközött a levegőben a Fülöp-szigetek hadseregének két repülőgépe, a négy pilóta életét vesztette - jelentette be szombaton a Fülöp-szigeteki légierő.

A közlemény szerint a baleset helyi idő szerint péntek délután történt az ország északkeleti részén, Manilától mintegy 60 kilométerre délnyugatra fekvő Batangas tartományban található, lipai légitámaszpont területén. Az SF-260 típusú, könnyű kiképzőgépek a katonai bázis területe felett zuhantak le nem sokkal azután, hogy egy hét gépből álló kötelék részeként szálltak fel gyakorlórepülésre.

A többi öt repülőgép sikeresen földet ért. A hadsereg vizsgálatot indított a baleset okának és körülményeinek tisztázására, miközben tiszteletét fejezte ki az elhunyt pilóták szolgálatvállalása és áldozata előtt. Hozzátették, hogy ideiglenesen, elővigyázatossági okokból felfüggesztik a balesetben érintett repülőgéptípussal folytatott kiképzőrepüléseket. (MTI)