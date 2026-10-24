Otthonában lőtték le a Bolgár Tekvondó Szövetség elnökét

Otthonában agyonlőtték Szlavi Binevet, a Bolgár Tekvondó Szövetség elnökét, korábbi európai parlamenti képviselőt.

A 60 éves sportvezető – aki egyben az európai szövetség alelnöke is volt – szófiai otthonához pénteken késő este riasztották a rendőrséget lövöldözés miatt, és az életét már nem lehetett megmenteni.

Szlavi Binev Fotó: Youtube

A hatóságok később azt közölték, hogy a főváros közelében őrizetbe vettek három gyanúsítottat, akik közül egy bolgár, kettő pedig török állampolgár. Helyi sajtóértesülések szerint Binev az 1990-es években részt vett védelmi pénzek szedésében, valamint kapcsolatba hozták prostitúcióval, kábítószerekkel és lopott autók értékesítésével is. (MTI)