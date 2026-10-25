Két évvel a beteg halála után részvétét fejezte ki a Szent Imre Kórház a „szakmai mulasztás” miatt

Szakmai hiányosságokat és dokumentációs szabályszegést állapított meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az egyik nagy budapesti kórházban, a Szent Imrében. „Hivatalunk 500 000 forint egészségügyi bírságot szabott ki – amelyet az intézmény rendezett –, és kötelezte a szolgáltatót a szakmai szabályok maradéktalan betartására, különösen a kórházi felvétel indokoltságának megalapozott elbírálására” – írta az NNGYK a Direkt36-nak.

A lap korábban részletes cikkben tárta fel a 89 éves, de „aktív és életerős” Piroska történetét, aki 2024 szeptemberében került a Szent Imre sürgősségi osztályára, mert sugárzó hátfájdalmat és fulladást érzett. Hiába kérte a nő, nem végeztek rajta EKG-t, állapota egyre romlott, ezért késő este saját felelősségre elhagyta a kórházat, hogy majd magánúton kezelteti magát.

De néhány óra múlva otthonában meghalt.

A kórház belső vizsgálata nem tárt fel szakmai mulasztást, a fia által benyújtott panasz kivizsgálásába pedig csak egy évvel később, 2026 márciusában kezdett bele az NNGYK. Ennek most megismert eredménye viszont kimondja, hogy az EKG elmaradása „szakmai mulasztásnak tekinthető”, mert az lehetővé tette volna, hogy gyorsan kiderüljön a szívinfarktus. Az is szakmai mulasztásnak tekinthető, hogy az ápoló „kevésbé sürgősként” jelölte meg az esetet, mert emiatt akár 6-8 órát kellett volna várakoznia az orvosi vizsgálatig és a vérvétel eredményéig. Az NNGYK szakvéleménye szerint a nő esetét „sürgősként” kellett volna meghatározni, ami alapján fél órán belül orvos elé kellett volna kerülnie.

Az ügy következményeként több, a betegbiztonság növelését célzó intézkedést is bevezetett a kórház:

ma már reggel és este 10 óra között a korábbi egy helyett egyszerre két dolgozó végzi a sürgősségire érkező betegek állapotának felmérését, azaz a triázst;

minden triázst végző szakember rendelkezik a szükséges végzettséggel,

és folyamatban van a rendszeres oktatás bevezetése, amely a tudásuk frissítését szolgálja

– közölte a Szent Imre Kórház a Direkt36-tal, és egyúttal

két évvel a halála után most először a kórház részvétét fejezte ki Piroska családjának.

„Örvendetes, hogy a hatóság megállapította a felelősséget, még ha ez a kiszabott 500 000 forintos bírság inkább csak jelképes összegnek tekinthető is a súlyos mulasztásokért cserébe” – reagált Piroska fia, aki értékeli a kórház gesztusát, és örül az új intézkedéseknek, bár azt nem érti, miért csak most vezették be ezeket.