Egy gyilkosságért elítélt rab perre ment az ausztrál minisztériummal, mert nem ehetnek egy undorítónak tűnő krémet

Egy Ausztráliában életfogytiglani börtönbüntetését töltő, gyilkosságért elítélt férfi elvesztette azt a jogi eljárást, amelyben megpróbálta elérni, hogy feloldják a rabok Vegemite-fogyasztására vonatkozó tilalmat. A sós, élesztőalapú kenhető krém, amit kenyérre szoktak kenni, Ausztrália egyik nemzeti jelképévé vált.

Andre McKechnie azzal érvelt, hogy a 2006 óta érvényben lévő tilalom megfosztja attól a jogától, hogy „ausztrálként megélhesse a saját kultúráját”.

Victoria állam hatóságai szerint a rabok az erős szagú krémmel tiltott anyagokat rejthetnek el, vagy alkoholt főzhetnek belőle a rácsok mögött.

Hétfőn azonban a legfelsőbb bíróság egyik bírája elutasította McKechnie keresetét, mondván, hogy a fogvatartott „kulturális jogait elsősorban az korlátozza, hogy szabadságvesztésre ítélték”.

Az 54 éves McKechnie a Victoria állam börtöneit felügyelő igazságügyi és büntetés-végrehajtási minisztérium ellen indított perében azt állította, hogy a krém tilalma sérti azt a törvényt, amely előírja, hogy a börtönöknek olyan élelmiszereket kell biztosítaniuk, amelyek lehetővé teszik a fogvatartottak egészségének és jóllétének megőrzését. A bíró szerint azonban ezt nem sikerült bizonyítania.

Fotó: DAVID GRAY/AFP

McKechnie-t azért ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre, mert az 1990-es években Queensland államban halálra késelt egy ingatlanfejlesztőt.

A tárgyaláson a Victoria állami büntetés-végrehajtási hatóság arról számolt be, hogy a Vegemite szaga megzavarhatja a börtönbe becsempészett kábítószerek felkutatására kiképzett keresőkutyákat. A termék Queensland, Dél-Ausztrália és Tasmania börtöneiben is tiltott.

A sűrű, barna krémet több mint egy évszázaddal ezelőtt találták fel Victoria állam fővárosában, Melbourne-ben, a brit Marmite alternatívájaként.

Tavaly áprilisban nemzetközi vitát váltott ki, amikor egy Kanadában működő ausztrál kávézó tulajdonosát arra kötelezték, hogy vegye le a Vegemite-os üvegeket a polcairól, mert a termék nem felelt meg a helyi egészségügyi előírásoknak. (BBC)