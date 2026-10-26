Elutasították Gyárfás Tamás perújítási indítványát

A Fővárosi Ítélőtábla elutasította Gyárfás Tamás perújítási indítványát, amit a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása ügyében terjesztett elő az ügyvédje. Mint ismeretes, Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét tavaly tavasszal hét év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla, Gyárfás ügyvédje pedig új tanúk nyilatkozataira hivatkozva kérte a perújítás elrendelését és a védencével szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítását.

Gyárfás a bíróságon 2020-ban. Fotó: botost/444.hu

A Fővárosi Ítélőtábla a 2026. október 20-i tanácsülésen meghozott végzésével azonban elutasította az indítványt, mivel az abban megjelölt személyek nyilatkozatai nem felelnek meg az új bizonyítékra vonatkozó törvényi feltételeknek. A döntés nem végleges, ellene az elsőrendű terhelt védője a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezéssel élhet a Kúriához.

Gyárfás Tamás ügyvédei május végén nyújtottak be perújítási indítványt, mivel szerintük a jogerős ítélet meghozatala óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amiket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös. Laczó Adrienn, a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda ügyvédje a Telexnek elmondta, hogy a jogerős ítélet meghozatala óta több új tanú is jelentkezett. Egyikük azt állítja, hogy tudomása van arról, hogy ki volt a gyilkosság felbujtója, és az nem Gyárfás Tamás. Emellett egy olyan férfi is jelentkezett, akinek a neve már az alapeljárásban is felmerült, hogy ő lehetett az, aki az elítélést alátámasztó hangfelvétel leiratából részleteket juttatott el Gyárfás Tamásnak.

Gyárfást tavaly áprilisban ítélték el másodfokon is a Fenyő-ügyben, május közepén vonult be a váci börtönbe. Gyárfás az ítélet szerint a büntetés háromnegyedének letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra. Idén februárban az ügy a Kúria elé került, miután az ügyben életfogytiglanra ítélt Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítéletre. A Legfőbb Ügyészség azonban Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványának elutasítását kérte a Kúriától a Fenyő-gyilkosság ügyében. Februárban a Kúria tárgyaláson kívüli tanácsülésen döntött a kéreleméről, és elutasította az indítványt. (via Telex)