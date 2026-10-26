Orbán Balázs 470 millió forintért vett házat két éve

470 millió forintért vett házat Orbán Balázs, Orbán Viktor volt politikai igazgatója két évvel ezelőtt a XI. kerületben, vette észre a 24.hu a friss vagyonnyilatkozatában, amelyet azért kellett leadnia, mert távozott a parlamentből.

Ennyi pénzért Orbán egy 340 négyzetméteres házat kapott, amelynek ő az egyedüli tulajdonosa. Más ingatlant nem tüntetett fel a nyilatkozatban. A XI. kerületi ingatlan korábban azért nem szerepelhetett a vagyonnyilatkozatában, mert egy új szabály értelmében azt az ingatlant is fel kell tüntetni, amelyben laknak.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbánnak a bevallása szerint 17,3 millió forint megtakarítása van, készpénzben pedig 2 millió forintja és 2 ezer eurója van. Emellett összesen 52,4 millió forintnyi adósságról számolt be.

Orbán négy helyről kapott jövedelmet: országgyűlési képviselőként 1 millió 451 ezer forintot, politikai igazgatóként 1 millió 997 ezer forintot, MCC kuratóriumi elnökként 2 millió 94 ezer forintot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnökeként 424 ezer forintot.