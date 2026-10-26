Trump: „Láttam már egy elképesztően gyönyörű segget: Nicki Minajét”

Donald Trump a michigani Port Huronban tartott vasárnapi kampánygyűlésén nyilvánosan dicsérte Nicki Minaj fenekét.

Trump úgy jutott el ide, hogy azt kezdte sérelmezni, hogy amikor a sajtó beszámolt Jon Husted szenátor fenekét méltató korábbi, szerinte vicces kijelentéseiről, nem említették meg, hogy azokat a szenátor futball karrierjével összefüggésben tette. Majd érthetetlen módon felhozta az énekesnő fenekét.

„Láttam már egy elképesztően gyönyörű segget: Nicki Minajét” – mondta az amerikai elnök, majd felszólította az énekesnőt, hogy álljon fel.

„Azt nehéz nem észrevenni” – tette hozzá. Minaj felállt, és integetett a tömegnek, mire Trump közölte: reméli, hogy nem sértette meg, mert nagyon kedvelik őt.

A 43 éves rapper Trump elnöki különgépén érkezett a republikánusok kampányrendezvényére, ahol maga is beszédet mondott. Minaj korábban bírálta Trump bevándorláspolitikáját, az elnök második ciklusában azonban egyik leghangosabb támogatója lett.

Beszédében a transznemű gyerekek nemi identitását megerősítő egészségügyi ellátásokat támadta, majd örök támogatásáról biztosította Trumpot. „Minden egyes alkalommal megtiszteltetés ön mellett állni, és örökkön-örökké támogatni fogom. Ha újraindul, ismét támogatni fogom” – mondta.

Trump később ismét megdicsérte Minajt, kijelentve, hogy „soha nem volt még ilyen gyönyörű”, és „nagyon különleges, okos embernek” nevezte. (USA Today)