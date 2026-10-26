Trump: „Láttam már egy elképesztően gyönyörű segget: Nicki Minajét”

POLITIKA

Donald Trump a michigani Port Huronban tartott vasárnapi kampánygyűlésén nyilvánosan dicsérte Nicki Minaj fenekét.

Trump úgy jutott el ide, hogy azt kezdte sérelmezni, hogy amikor a sajtó beszámolt Jon Husted szenátor fenekét méltató korábbi, szerinte vicces kijelentéseiről, nem említették meg, hogy azokat a szenátor futball karrierjével összefüggésben tette. Majd érthetetlen módon felhozta az énekesnő fenekét.

Forrás

„Láttam már egy elképesztően gyönyörű segget: Nicki Minajét” – mondta az amerikai elnök, majd felszólította az énekesnőt, hogy álljon fel.

„Azt nehéz nem észrevenni” – tette hozzá. Minaj felállt, és integetett a tömegnek, mire Trump közölte: reméli, hogy nem sértette meg, mert nagyon kedvelik őt.

A 43 éves rapper Trump elnöki különgépén érkezett a republikánusok kampányrendezvényére, ahol maga is beszédet mondott. Minaj korábban bírálta Trump bevándorláspolitikáját, az elnök második ciklusában azonban egyik leghangosabb támogatója lett.

Beszédében a transznemű gyerekek nemi identitását megerősítő egészségügyi ellátásokat támadta, majd örök támogatásáról biztosította Trumpot. „Minden egyes alkalommal megtiszteltetés ön mellett állni, és örökkön-örökké támogatni fogom. Ha újraindul, ismét támogatni fogom” – mondta.

Trump később ismét megdicsérte Minajt, kijelentve, hogy „soha nem volt még ilyen gyönyörű”, és „nagyon különleges, okos embernek” nevezte. (USA Today)

POLITIKA segg rapper fenék Donald Trump énekesnő nicki minaj valag