Trump szar országnak nevezte Norvégiát, mert nem adtak neki Nobel-békedíjat

Donald Trump amerikai elnök vasárnap „szar országnak” nevezte Norvégiát, és kijelentette, hogy nem látja szívesen a norvég bevándorlókat az Egyesült Államokban, mert az oslói székhelyű Nobel-bizottság nem ítélte neki a Nobel-békedíjat.

Trump a michigani Port Huronban tartott politikai nagygyűlésen beszélt erről, a jövő heti félidős választások előtt.

A közelmúltbeli franciaországi zavargásokat a bevándorlással összefüggésbe hozva Trump azt mondta, hogy bizonyos országokból szívesen fogadna bevándorlókat, Norvégiából azonban nem, „mert nem kaptam meg a Nobel-díjat (...) Úgyhogy nem akarok senkit Norvégiából”.

Trump 2018-ban a norvég miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

„Norvégia tulajdonképpen szar országgá vált” – mondta Trump, ugyanazt a kifejezést használva, amellyel korábban Haitit, Líbiát, Szomáliát és Jement is illette.

Már a hónap elején is szidta ugyanezért Norvégiát, akkor azt mondta, Norvégián „eltörölhetetlen szégyenfolt” marad, hogy nem ítélték neki a Nobel-békedíjat.

A norvég külügyminisztérium és a Norvég Nobel-bizottság képviselője egyelőre nem reagált a kijelentésekre. (Reuters)