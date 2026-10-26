Volánbusz és személyautó karambolozott frontálisan Baranyában

Hétfő reggel frontálisan ütközött egy busz és egy személyautó a Baranya megyei Szederkénynél, írja a bama.hu.

A katasztrófavédelem közlése szerint egy autóbusz és egy személyautó karambolozott Szederkényben, az 57-es főút 17-es kilométerénél. A baleset közelében egy személygépkocsi is lesodródott az úttestről. A busz, amelyben tizenhatan utaztak az oldalára borult, az utasokat a tűzoltók segítették ki. Az egyik személygépkocsiba egy ember beszorult, őt a mohácsi, a pécsi és a villányi hivatásos tűzoltók a Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett szabadítják ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A mentőszolgálat pedig arról tájékoztatott, hogy a mentők hat embert könnyebb sérülésekkel, míg egy embert súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.