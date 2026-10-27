Embervadászat indult Tennessee-ben, miután a kerítésen át megszökött a börtönből egy életfogytiglanra ítélt gyilkos

Áttörte a börtön kerítését, és egy közeli gazdaságból lopott autóval menekült el a tiptonville-i börtöntől a 28 éves Jacob Allen Morley az amerikai Tennessee államban. A férfi életfogytiglani büntetését töltötte kollégája meggyilkolása miatt, legkorábban 2083-ban szabadulhatott volna.

Jacob Allen Morley Fotó: Tennessee Department of Corrections

A BBC szerint Morley-t rögtön fel is rakták az állam körözési toplistájára, 2500 dolláros nyomravezetői díjat tűztek ki rá, a hatóságok a földön és a levegőből is kutatnak utána. A férfit azután kezdték el keresni, hogy hiányzott a vasárnap esti létszámellenőrzésen. Először a börtön területén kutattak utána, aztán hamarosan ráleltek a biztonsági kamerák felvételeire is, amik dokumentálták a szökését.

Nem ez az első alkalom, hogy Morley megfuttatja a hatóságokat, ugyanis 2022-es letartóztatása is csak egy üldözés után sikerült. A férfi hátulról lőtte fejbe kollégáját és barátját, Cody Birchfieldet, akivel egy raklapgyártó vállalatnál dolgoztak közösen. Morley-t emellett még vandalizmusért, bizonyítékok manipulálásáért, betörését és a letartóztatás elkerüléséért is elítélték.