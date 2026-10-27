Harmadszor is vádat emeltek a Trumpot kritizáló volt FBI-igazgató ellen

Nemzetvédelmi információk kiszivárogtatásával vádolják James Comey volt FBI-igazgatót, aki ellen már harmadszor kezdeményez büntetőeljárást Donald Trump igazságügyi minisztériuma – írja a BBC.

A háromoldalas bírósági beadvány kevés részletet árul el a két vádpont hátteréről. Comey ügyvédei szerint az ügy alapja, hogy a volt igazgató állítólag titkosított információkat adott át a New York Timesnak 2016 októberében, amikor még az FBI-t vezette. Comey hétfőn a Substacken közzétett videójában tagadta a vádakat.

„Szinte vicces lenne, ha nem lenne ennyire felháborító visszaélés az igazságügyi minisztérium hatalmával – olyan visszaélés, amelybe nem szabad belefásulnunk. Ami engem illet, semmi sem változott: továbbra is ártatlan vagyok, továbbra sem félek ezektől az emberektől, és továbbra is hiszek a független szövetségi igazságszolgáltatásban”

– mondta. Ügyvédje, Patrick Fitzgerald szerint az állítólagos kiszivárogtatást már az első Trump-kormányzat idején két külön ügyészi csapat is megvizsgálta, és mindkétszer arra jutottak, hogy senki ellen nem indokolt vádat emelni. Comey védői most az eljárás megszüntetését kérik.

James Comey szenátusi meghallgatásán 2017. május 3-án. Hat napra rá Trump kirúgta állásából. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump még első elnöksége idején, 2017-ben menesztette Comeyt, miután az FBI-igazgató nyilvánosan megerősítette, hogy vizsgálat folyik az elnök 2016-os kampányának orosz kapcsolatai miatt. Az elnök azóta többször követelte a volt igazgató büntetőjogi felelősségre vonását.

Comey ellen először 2025 szeptemberében emeltek vádat azzal, hogy hazudott egy kongresszusi meghallgatáson, és akadályozott egy kongresszusi eljárást. Ártatlannak vallotta magát, az eljárást novemberben megszüntették. Egy másik, még folyamatban lévő ügy egy 2025-ös Instagram-bejegyzéséhez kapcsolódik. Comey egy olyan tengerparti fotót osztott meg, amelyen kagylóhéjakból rakták ki a „86 47” számokat. Az amerikai szlengben a „86” jelentése megszabadulni valakitől vagy valamitől, Trump pedig az Egyesült Államok 47. elnöke. Az ügyészek szerint a bejegyzés az elnök elleni erőszakra buzdított. Comey ezt tagadja, azt állítja, nem ismerte a számok jelentését, az eljárást pedig politikai indíttatásúnak tartja.

A legújabb vádemelés ugyanazon a napon került nyilvánosságra, amikor egy szövetségi bíró kimondta: 2025 júliusában az igazságügyi minisztérium jogellenesen bocsátotta el Comey lányát, Maurene Comey-t, aki szövetségi ügyészként dolgozott New Yorkban. Keresetében azt állította, hogy az apja és a neki tulajdonított politikai kötődések miatt távolították el. A hétfői döntés szerint a kormányzatnak vissza kell helyeznie az állásába, és ki kell fizetnie az elmaradt munkabérét.