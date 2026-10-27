Hiányoztak neki a barátai, ezért felszedett 11 fekvőrendőrt Újpesten

Feszítővast ragadott egy 20 éves férfi Újpesten a Nemzet Ünnepén, és felszedett 11 fekvőrendőrt egy ipari övezetben – írja a rendőrség honlapja. A rongálást úgy akarta elrejteni a kíváncsi szemek elől, hogy autójával az úttest közepén, két forgalmi sávot elfoglalva állt meg.

A rendőrök aztán pont a szabálytalanul várakozó autóra figyeltek fel, így gyorsan el is kapták a férfit. Ő azzal magyarázta tettét, hogy korábban rendszeresen jártak a helyszínre autóval a barátaival, de a fekvőrendőrök kihelyezése óta ezek az összejövetelek megritkultak. Azért, hogy ismét gyakrabban járhassanak oda, úgy döntött, eltávolítja a forgalomlassítókat. A küszöböket részben kézzel, részben feszítővassal szedte fel, amit a csomagtartójában találtak meg.

A rendőrök elfogták, majd előállították a BRFK Közlekedési Főosztályára. A férfi a kihallgatásán beismerte a bűncselekményt. A nyomozók közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Amint kiderül, pontosan milyen mértékű kárt okozott, még kiegészíthetik gyanúsítását.