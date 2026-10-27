Igazságtételre vágysz? Akkor ünnepelve fogod nézni, ahogy a kommandósok rátörnek a lélegzetőgépes csalóra

Olyan bűnszervezetre csaptak le hajnalban a NAV kommandósai, amely a fideszes lélegeztetőgépbeszerzések résztvevőjeként 2020-ban 800 ilyen gépet és 3 millió maszkot hozott be Kínából. 12 embert vittek be, egyet Ausztriában, 11-et itthon, közülük összesen 3-an kerültek őrizetbe.

A külüggyel kötött 2020-as szerződésük 15,6 milliárd forintról szólt. A baj nem önmagában ezzel volt, hanem azzal, hogy az ebből származó 3 milliárd forintos hasznuk után nem akartak adót fizetni, ezért illegálisan mosták tisztára a profitot, a gyanú szerint 660 millió forint adó befizetését megúszva ezzel.

Azt, hogy miként csalták el az adót, a NAV közleménye így foglalja össze:

„Tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre. A szervezet csúcsán, egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el.”

Aztán elárultak pár további részletet is:

„A (...) számlagyártással megbízott társaságok, a megrendelő cég profiljába illő fiktív gazdasági eseményekről (informatikai szolgáltatásokról), olyan valótlan tartalmú számlákat bocsátottak ki, amelyekkel jogosulatlanul tudták csökkenteni a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítését terhelő áfát. A bűnös tevékenységgel összefüggésben több, mint 660 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.”

Azt is tudják, mi lett a pénzzel:

„Az egészségügyi eszközökből eredő haszon egy részét az Egyesült Arab Emirátusokban bejegyzett társaság részére elutalták, másik felét pedig készpénzben felvették belföldön.”

Íme az akció végeredménye:

„A kényszerintézkedések alkalmával 1,5 milliárd forint összegű vagyon lefoglalására és zár alá vételére került sor. Az akció eredményeképpen 1 férfit európai elfogatóparancs alapján fogtak el Ausztriában, majd külföldön őrizetbe vették, illetve további 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 2 fő őrizetbe vételét elrendelték a hatóságok. A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen – aki vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik - nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.”

Most pedig dőlj hátra és élvezd a Bravo-stílusú fotóképregényt az akcióról! Nemsokára a velük szerződők következnek!

Jó sok kommandóst vetettek be, amit később részben az magyarázott meg, hogy annyi lefoglalt tárgyat vettek lajstromba, amihez jó sok munkáskézre volt szükség.

Először egy aranyos juhászkutya akadt a kommandósok hálójába. Jó kis jelenet FPS-stlusban tartott fegyverrel, de a kutya látszat ellenére megúszta:?

Kiderült, mit csinál a magyar ember, ha istenetelenül sok pénzhez jut. Értelmetlenül sok autót vásárol. Ez még csak a benti garázs, de ez is meg volt tömve Porshékkal.

Akkora autóamatőr vagyok, hogy először elcsodálkoztam, miért buzerálták a motort, míg rá nem jöttem, hogy ennek a kocsinak talán a természetellenes felén van a hajtómű:

Mélyen emberi: a Szíijjártó-pajtik luxusauói is pont ugyanolyan undosítóan rendetlenek belül, mint az enyém vagy a tiéd.

Az egész ügy kulcskérdése: bevitték-e a nyulat is? Én amúgy éltem így nyúllal és az van, ami most épp kikivánkozik belőled. Igen, mindent teleszarik, azt a két remek szőnyeget is.

Találtak lélegeztetés céljára kevésbé alkalmas lőfegyvereket is:

Meg egy kazal telefont:

A ház előtt további felesleges luxusautók álltak:

És mit kapsz itthon bármennyi pénzért? Ugyanazt az unalmas, elhangoló építészeti fost:

De maguk a lélegezetetőgépek legalább azóta is ebben a raktárban pihennek:

Ez meg itt a teljes videó, kellemes demagóg focsikorgatást mindenkinek!