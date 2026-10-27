Kármán András: Mentőövet adunk a babaváró hiteleseknek

Magyar Péter miniszterelnök Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel és Kármán András pénzügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatót. Bejelentették az új lakáshitelprogram, az állami lakástakarék és az energetikai korszerűsítési program, valamint a babaváró hiteleseknek nyújtott mentőöv részleteit.

Magyar Péter azt mondta, külön energetikai korszerűsítési programot indítanak minden lakásfajtára, ezeknek az alapját az uniós források adják. 2030-ig 120 ezer magyar otthon korszerűsítését célozzák meg, és ha kell, bővítik majd a forrásokat. Hozzátette, hogy a társasházi törvényt módosítani kell, hogy pár lakó ne akadályozhassa meg, hogy a társasház pályázzon a forrásokra.

Fotó: Németh Dániel/444

Emellett bejelentette, hogy október 28-án elindítják a Wekerle+ vásárlási és építési hitelt, amit 18 és 45 év közöttiek vehetnek fel. A már korábban megkötött Otthon Start hitelek érvényben maradnak.

Kármán András a Wekerle+ hitellel kapcsolatban azt mondta, gyermekvállalási vagy házassági feltétel nem tartozik a hitelhez, és a külföldről hazaköltöző fiatalok is felvehetik. Nem jelent kizáró okot, ha az igénylő korábban lakóingatlanban 50 százalékot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkezett, vagy ha 30 millió forint alatti értékű lakással rendelkezett vagy rendelkezik az igényléskor.

Luxusingatlanok vásárlását nem támogatják, ezért lakás esetén 100 millió forint, családi ház esetén 150 millió forint lesz a vételár felső határa, négyzetméterenként pedig 1,5 millió forint lesz a korlát. Ezeket az értékeket később indexálják majd. A hitel összege maximum 50 millió forint, a kamattámogatás pedig maximum 25 évre szól. Ha az igénylő jövedelme nem elég a kölcsönhöz, a szülője vagy a testvére adóstársként bevonható.

Kármán András Fotó: Németh Dániel/444

Kármán azt mondta, kiszűrik a visszaéléseket, ezért be kell jelentkezni az ingatlanba, amit nem lehet bérbeadni vagy irodaként hasznosítani. Az új lakásokra 3 százalék lesz a fix kamat, a használt lakások esetében 5 százalék, mert az új lakások építését akarják támogatni.

A felkészülési idő miatt valószínűleg nem minden banknál lesz elérhető a hitel október 28-án, de pár nap után gördülékeny lesz az ügyintézés. Emellett lesz egy 15 napos türelmi idő azoknak, akiknek október 27-ig megkötött adásvételi szerződésük van, illetve új otthon építése esetén az engedélyezési eljárást már megindították, vagy az építést bejelentették.

Kármán beszélt a Wekerle+ Lakástakarékről is, ami 2027 januárjában indul. Havi 100 ezer forint megtakarítása esetén kapja majd a legtöbb állami támogatást a megtakarító, az első 5 évben maximum évi 120 ezer forintot, a következő 5 évben maximum évi 240 ezer forintot tesz hozzá az állam. Emellett lesz minimum 3 százalékos betéti kamat is. A minimális megtakarítási idő 5 év, az állami támogatás összege pedig legfeljebb 1,8 millió forint.

Kapitány István a Wekerle+ energetikai felújítási hitelről beszélt. Azt mondta, a 633 milliárd forintos program családi házakra, társasházakra és panelépületekre is vonatkozik majd.

A 2027 februárjában induló családi ház programban maximum 15 millió forintot lehet felvenni, 15 évre, fix 3 százalékos kamattal. A hitelösszegen felül 5 százalék, legfeljebb 500 ezer forint önerő szükséges, a vissza nem térítendő támogatás aránya 30-50 százalék lesz, ha az energiatanúsítványt bemutatják az igénylők. A hitelt hőszigetelésre, nyílászárócserére, árnyékolásra, használati melegvíz-rendszer korszerűsítésére, hőszivattyú és hatékony split klímára, hőszabályozó radiátorszelepekre, napelemre és tervezésre lehet felhasználni.

Kapitány István Fotó: Németh Dániel/444

A 2027 márciusában induló társasházi és panel programban panelépület korszerűsítésére 4 millió, téglaépítésű társasház korszerűsítésére 5 millió forint kamatmentes hitelt lehet felvenni, 15-20 évre. Lakásonként 200 ezer forint önerő szükséges, a vissza nem térítendő támogatás aránya 30-50 százalék lesz. A hitelt hőszigetelésre, nyílászárócserére, árnyékolásra, melegvíz-rendszer korszerűsítésére, hőszivattyúra, távhőközpont felújítására, liftek energetikai korszerűsítésére, napelemre, akadálymentesítésre és tervezésre lehet felhasználni.

Kármán András a sajtótájékoztató végén beszélt a Babaváró hitelről is. Azt mondta, mentőövet adnak annak a 24700 hitelfelvevőnek, akik nem teljesítették a hitel feltételeit, vagyis a gyermekvállalást.

Válás, elmaradt gyermekvállalás, előtörlesztés vagy külföldre költözés esetén két év kamatmentes részletfizetést lehet kérni. Emellett 1 millió forintot elengednek azoknak, akiknél az egy főre jutó bruttó havi jövedelem legfeljebb a minimálbér összege. A már meglévő szerződéseknál kérik a bankokat, hogy a jelenlegi büntetőkamatok helyett piaci kamatot számoljanak fel, a jövőben megkötött szerződéseknél pedig megszüntetik a büntetőkamatot. Folyamatban lévő meddőségi kezelés vagy örökbefogadás esetében pedig egy évvel meghosszabbítják a gyermekvállalási határidőt.

Újságírói kérdésre válaszolva Kármán azt mondta, hogy a felújítási programnál a vissza nem térítendő támogatás mértéke nagyban függ attól, mennyire van rossz állapotban az ingatlan. Nem az a céljuk, hogy a korszerű ingatlanok tulajdonosai vegyenek még több napelemet. A támogatást a rossz állapotban lévő családi házaknál, a kádárkockáknál lehet majd a leginkább hasznosítani.

Kármán arról is beszélt, hogy a visszaéléseket ellenőrzik majd. Az ügyfélnek nyilatkoznia kell a megvásárlásra kinézett ingatlan értékéről, a banknak értékbecslést kell készítenie, a hatóságoknak pedig ellenőrizni kell ezt a becslést.

Magyar Péter a sajtótájékoztató végén a babaváró hiteleseknek nyújtott mentőöv miatt elégedetlenkedő magyaroknak is üzent. Azt kérte, hogy legyenek szolidárisak, mert nem tudhatják, hogy milyen ok miatt nem született gyermeke az adott ügyfélnek. „Egy olyan országban szeretnék élni, ahol van szolidaritás, akkor is, ha nem rólam van szó”.