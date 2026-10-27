Kikapott Netanjahu az ellenzéktől az első exit pollok szerint, de az ő pártja lehet a legerősebb

Egymás után érkeznek az izraeli tévécsatornák exit polljai a Netanjahu sorsáról is döntő parlamenti választás várható eredményével. A jósolt eredmény szinte konszenzusos: Netanjahu Likudja és szövetségesei 50 széket szerezhetnek meg a 120-ból, míg az ellenzék pártjai összesen 70-et. Fontos, hogy ebből 17-18 juthat a remekül szereplő két arab pártnak és 52-53 a Gadi Ejzenkot tábornok által tavaly alapított Yasharnak és potenciális szövetségeseinek.

Fotó: JOHN WESSELS/AFP

A Channel 13 szerint például így nézhetnek ki az eredmények:

Netanjahu blokkja

Likud: 25

Otzma Yehudit: 6

Egyesült Tóra Judaizmus: 7

Shas: 6

Vallásos Cionizmus: 6

Amcha Yisrael: nem jut be

Összesen: 50

Ejzenkot blokkja

Yashar: 23

Együtt: 14

Demokraták: 9

Yisrael Beiteinu: 7

Arab pártok

Közös Lista: 10

Egyesült Arab Lista: 7

Az exit poll becslések pártokra lebontva persze nem egyformák, a Yashar többek szerint például csak 21 helyet szerez, de a nagy kép minden felmérés szerint igen hasonló.

A Haaretz szerint Ejzenkot első reakciójában arról beszélt, hogy „az exit pollok azt mutatják, hogy teljesen megvonták a bizalmat Netanjahutól és az október 7-ei kormánytól”. Ha ez maradna a valós végeredmény is, az ellenzéki vezető szerint az a „teljes győzelmet jelentené a mainstream többségnek”.

Ejzenkot helyzetét nehezíti, hogy bár matematikailag kényelmes többsége lehetne az arab pártokkal szövetkezve, a választás előtt kizárta a velük való koalíciókötést.

Az izraeli rendszer a lehető legegyszerűbb és arányos: az egész ország egyetlen választókerület és csak pártokra vagy pártlistákra lehet szavazni, nincsenek egyéni körzetek. Mint nálunk az uniós választáson. A parlamenti bejutási küszöb 3,25 százalék.