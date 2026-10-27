Minden boltját bezárta, befektetőkkel és hitelezőkkel tárgyal a túlélésért a Nanushka

Minden saját üzletét bezárta, dolgozóinak létszáma húsz főre csökkent, a bérek és a végkielégítések kifizetése is akadozik az állami milliárdokkal támogatott Nanushkánál – írja a HVG. Baldaszti Péter igazgatósági tag és Sándor Szandra alapító elismerte a lapnak a súlyos üzleti nehézségeket. Dolgoznak a finanszírozás rendezésén, de ezt egy tulajdonjogi vita is nehezíti.

„A munkavállalók nagyobb részének augusztus elején felmondtak, a cég nehéz pénzügyi helyzetére hivatkozva, de azóta a kirúgottak végkielégítése, és a még megmaradt dolgozók bérének kifizetése is akadozik, késik”

– mondta a HVG-nek egy érintett. Beszámolója szerint a megmaradt munkatársak otthonról kénytelenek dolgozni, mert nemfizetés miatt kitették őket a bérelt irodájukból, idén már másodszor. Közben a márka valamennyi saját boltját bezárta: az elmúlt másfél évben megszűntek a sanghaji és a New York-i üzletek, februárban a londoni bolt, júniusban pedig a budapesti üzlet és a hozzá tartozó kávézó is bezárt. A Nanushka jelenleg online és viszonteladókon keresztül értékesít.

A Nanushka Store & Café Budapesten a megnyitó napján, 2018. április 26-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Baldaszti és Sándor megerősítette, hogy augusztus óta húsz főre csökkent a munkatársak száma. A cég korábban több mint százötven embert foglalkoztatott.

„Az elmúlt hónapokban valóban voltak késedelmes kifizetések, de ezek rendezése folyamatban van”

– írták. Hozzátették ugyanakkor, hogy a tartozások kiegyenlítésének „időzítése függ attól, hogy a finanszírozási tárgyalások milyen eredménnyel zárulnak”. Az irodai munkához is a tulajdonosi és finanszírozási helyzet rendezése után térnének vissza.

A pénzügyi gondokat a cégadatok is mutatják. A Nanushka International Zrt. ellen 2023 óta összesen 44 végrehajtási eljárás indult, ezek közül négy jelenleg is folyamatban van. Hármat üzleti partnerek, egyet az adóhatóság indított.

A vállalat a 2024. április 1-jétől 2025. március 31-ig tartó üzleti évet 4,4 milliárd forintos árbevétel mellett 12,2 milliárdos veszteséggel zárta. Az előző üzleti évben 3,3 milliárd, 2022-ben 3,1 milliárd forint volt a vesztesége. Eközben az árbevétel a 2021-es közel 12 milliárd forintról fokozatosan esett vissza. A kötelezettségek egyetlen év alatt 10 milliárdról 14 milliárd forintra nőttek. Ebből 6,8 milliárdot egy éven belül kellett volna rendezni. A saját tőke 2025 márciusának végére mínusz 7,8 milliárd forintra csökkent.

A válsághoz egy lejárt hitel és az abból következő tulajdonosi konfliktus is hozzájárul. A magyar Nanushka-cég 76 százalékát a luxemburgi Nanushka Holding birtokolja, ami korábban a Vanguards Fashion Group tulajdonában állt. A luxemburgi cégnyilvántartásban azonban augusztus 4. óta már a kajmán-szigeteki Eleuthera Spc. szerepel tulajdonosként, egy tízmillió eurós hitelhez kapcsolódó zálogjog érvényesítése nyomán.

Baldaszti és Sándor szerint a finanszírozási probléma 2022-re vezethető vissza, amikor a társaság likviditási gondjai miatt nem tudta időben legyártani és leszállítani a megrendelt termékeket. Ezt próbálták új hitellel kezelni, később pedig egy amerikai befektetői csoporttal is tárgyaltak a teljes cégcsoport feltőkésítéséről. A biztosított hitelezővel azonban nem sikerült végleges megállapodást kötni. A biztosíték érvényesítésének „jogszerűsége és a tulajdonosi jogok gyakorlása azóta jogvita tárgya a tulajdonosok és az Eleuthera között” – közölték a HVG-vel.

A Nanushka korábbi tulajdonosi láncában jelentős szerepet játszott az állami pénz. A Vanguards 71,19 százalékos tulajdonosa az állami Eximbank forrásait befektető Exim Exportösztönző Magántőkealap, amit a GB & Partners kezel. A Nanushkába 2016-tól több lépcsőben milliárdos nagyságrendű közpénz került. A magyar Nanushka-cég kisebbségi tulajdonosa, a KIM Fashion Holding mögött szintén állami forrásokhoz, az MFB-hez köthető magántőkealap áll. A KIM Fashion a 2025-ös beszámolójában már teljes értékvesztést számolt el a Nanushkában lévő részesedésére.

Ugyanígy jártak el a Nanushkának adott, közel 3,7 milliárd forintos kölcsönnel is, mert annak megtérülését nem látták biztosítottnak. A KIM Fashion tavaly több mint 7,1 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

Baldaszti és Sándor a HVG-nek küldött válaszukban elismerik, hogy jelenleg „valóban komoly üzleti nehézségek terhelik a társaságot”, de hozzátették: „a Nanushka márka és termékei iránti kereslet nem csökkent, a nagykereskedelmi partnerek pedig türelmetlenül várják, hogy a helyzet rendeződjön, és egy új, sikeres fejezetet lehessen nyitni”. Ám

„ehhez elkerülhetetlen, hogy a tulajdonosok és a finanszírozók megállapodásra jussanak – ezek a tárgyalások hónapok óta zajlanak, számtalan fordulattal egy rendkívül bonyolult struktúrában, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk a sikeres és pozitív kimenetelért.”

Azt is írták, hogy a Nanushka 2005-ben indult történetében „váltották egymást a sikeres és a nehézségekkel terhelt időszakok”, ám továbbra is úgy gondolják, hogy „a Nanushka Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb exportmárkája, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az ország és Budapest felkerüljön a világ design- és divattérképére”.