Zalavári Noémi a 444-nél folytatja

Fotó: Kristóf Balázs

Erősödik a 444 videós csapata: üdvözöljük a fedélzeten Zalavári Noémit.

Noémi interjúinak számos nagy pillanatot köszönhettünk az elmúlt években, munkájáért 2024-ben Hégető Honorka díjat kapott.

Augusztusig az RTL Híradó riportere volt, távozásakor pedig azt írta: „egy ideje azt érzem, hogy szeretnék elmélyültebben foglalkozni a témákkal”.

A közös munkát ezen a héten el is kezdtük, anyagai hamarosan láthatóak lesznek a 444-en.

Egyúttal köszönjük a 444 előfizetőinek, akiknek hála erősíteni tudjuk a csapatot.