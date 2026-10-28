150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki átutalások – közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Mint írta, a kormány a lakosság számára 50 ezer forintról 150 ezer forintra emeli a tranzakciós díj nélkül utalható összegek limitjét.

A biztosdöntés.hu már egy héttel korábban meglebegtette, hogy a kormány a háromszorosára emelheti 2027-től az illetékmentes banki átutalások összeghatárát. Egyben azt is jelezték, hogy a tranzakciós illetéket ugyan a bankoknak kell megfizetni, de ezt ráterhelik az ügyfeleket érintő díjaikra.