Annyira drága lett az üzemanyag, hogy megszakította a három és fél éves útját egy luxus-óceánjáró

Kambodzsában rekedtek a Villa Vie Residences Odüsszeia nevű luxus-óceánjárójának utasai, miután a hajó megszakította az útját a magas üzemanyagköltségek miatt. Az óceánjáró 2024 októberében indult az észak-írországi Belfastból, és az eredeti tervek szerint 2028 tavaszáig közel 150 országba vitte volna el az utasait.

A Bloomberg információi szerint körülbelül 200 utas rekedt Kambodzsában. A hajót üzemeltető amerikai vállalat közölte, hogy dolgozik az átmeneti lakhatásuk megoldásán.

A luxushajó az indulás előtt Belfastban Fotó: PAUL FAITH/AFP

A cég szerint az iráni háború kitörése után az üzemanyagköltség kabinonként havi 1800 dollárról 8000 dollárra emelkedett Délkelet-Ázsiában, ezért az elmúlt időszakban több módon is próbálták csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást, például több időt töltöttek a kikötőkben. Az intézkedések azonban nem tudták ellensúlyozni az üzemanyagköltségek rendkívüli mértékű emelkedését, amit nem is lett volna reális az utasokra hárítani. Az üzemeltető a következő 60 napot tőkehelyzetének rendezésével tölti, de a közlemény szerint „a siker nem garantált”.

A luxushajón egyébként több étterem és bár van, de medencében és pickleball-pályán is lazíthatnak az utasok. A kabinokat 120-440 ezer dollárért (40-145 millió forintért) lehetett a teljes útra kibérelni, rövidtávú bérlés esetén pedig havi 3500 dollárba (1,1 millió forintba) került a legolcsóbb kabin. (via BBC)