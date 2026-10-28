Egy rejtélyes híresség azzal fenyegetőzik, hogy öngyilkos lesz, ha nyilvánosságra hozzák szexuális visszaéléseinek részleteit

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Egy brit felsőbírósági eljárásból tudni, hogy az ITN és a Guardian olyan cikkeken dolgoznak, ami egy hírességről szól, arról, hogyan követett el ez a híresség éveken keresztül visszaélt a státuszával, hogy „helytelen szexuális tevékenységeket folytasson, vagy próbáljon folytatni nagyszámú lánnyal és fiatal nővel”.

Ennek, az egyelőre rejtélyes hírességnek a jogi csapata arra kérte a Felsőbíróságot (High Court), hogy tiltsa meg a két szerkesztőségnek a személyazonossága, valamint az ellene felhozott vádak közzétételét.

A keddi tárgyalás első napján azt mondta, hogy bármilyen publikáció „nagy valószínűséggel” öngyilkossághoz vezetne nála.

Ügyvédei azt mondták a bíróságnak, hogy a „drasztikus reakció” nem valamilyen elkövetett bűncselekmény, hanem a „média általi meghurcolásának” következménye lenne. A bíróságon elhangzottak szerint a férfi tagadja, hogy visszaélt volna „hírességként betöltött hatalmával és pozíciójával, hogy kapcsolatba lépjen és viszonyt alakítson ki fiatal nőkkel és tinédzserekkel, hogy azok szexeljenek vele”.

Az ITN és a Guardian News and Media (GNM) jogi csapata azt közölte a bírósággal, hogy a híresség „öngyilkossági kockázata” mérsékelhető, és nincs megfelelő alap „a közérdekű újságírás közzétételének korlátozására”.

A bíró, Mr. Justice Nicklin elmondta, hogy „jelentős közérdek” fűződik az eljáráshoz, és hogy „ez egy nehéz és fontos ügy”. Hozzátette: „A bíróságnak tisztességesen, a bizonyítékok és a jogi beadványok alapján kell döntenie.” Fontos, hogy Nicklin nem a vádak igazságáról vagy pontosságáról fog dönteni, csak arról, hogy közzétehetők-e. Egyúttal arra kérte a sajtót és a nyilvánosságot, hogy ne találgassanak a férfi személyazonosságát illetően, akit a bíróságon PPT-ként emlegetnek.

Sara Mansoori, a férfit képviselő ügyvédnő elmondta a bíróságnak, hogy bármilyen publikáció „potenciálisan végzetes hatással bírna”. Az ügyvédnő így fogalmazott a bíróságon: „Az egyetlen ok, amivel meg lehet ezt akadályozni, az az, ha a felperest elzárnák, és megakadályoznák abban a vágyában, hogy véget vessen az életének.” Elmondta, hogy a férfi öngyilkosságot kísérelt meg, miután leveleket kapott az ITN-től és a Guardiantől, amelyekben a vádakra adott válaszát kérték, később pedig megszökött a kórházból, és másodszor is öngyilkosságot kísérelt meg.

Gavin Millar, az ITN és a Guardian képviseletében írásbeli beadványában kifejtette, hogy egy „széles körű és szigorú nyomozás” során „számos vádat” gyűjtöttek össze, és „erős” közérdek fűződik a közzétételükhöz. Elmondta, hogy a riporterek több mint száz emberrel beszéltek, és az így kapott vádak „egyfajta viselkedési mintára utalnak”. Millar később hozzátette, hogy a nők közül sokakat „traumatizált a felperes feltételezett viselkedése, és ennek következtében mentális egészségügyi kríziseken és mentális betegségeken mentek keresztül”.

Szerinte bár az államnak kötelessége lehet megvédeni az életet, ennek az elvnek a jelen ügyben való alkalmazása megkövetelné az államtól, hogy beavatkozzon a „jogszerű újságírói tevékenységbe”, hogy megakadályozza „a felperes önálló cselekedetét”.

Az öngyilkosság megelőzhető. Ha bajban van, lelki gondok, sötét gondolatok nyomasztják, kérhet segítséget!

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