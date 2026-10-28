Körözi a rendőrség Ekhoe-t

Elfogatóparancs alapján kábítószer birtoklása miatt adtak ki körözést Tircs András ellen. A 24 éves fiatal rappert, művésznevén Ekhoe-ként ismerik (akik ismerik). Tircs nagy titkot nem csinált abból, hogy kedveli a kábítószereket. Kopott szavak című számában például világossá tette:
„Neked ez tetszik
Nekem kell egy másik
Ezek meg leszbik
Nem pörögnek már gádzsik
Házibulikba fellépek 2 kiló csárért
Értetek csinálom soha nem csináltam másert
Nem kell több pénz
Több csár kell több pia több haze
Néha úgy érzem magam megesz dög vész
Nem várok már többet rád de az utcámba jössz még
Te ide jössz még”
(A csár kifejezés a marihuánára utal.)