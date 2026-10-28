Körözi a rendőrség Ekhoe-t

Elfogatóparancs alapján kábítószer birtoklása miatt adtak ki körözést Tircs András ellen. A 24 éves fiatal rappert, művésznevén Ekhoe-ként ismerik (akik ismerik). Tircs nagy titkot nem csinált abból, hogy kedveli a kábítószereket. Kopott szavak című számában például világossá tette:

„Neked ez tetszik

Nekem kell egy másik

Ezek meg leszbik

Nem pörögnek már gádzsik

Házibulikba fellépek 2 kiló csárért

Értetek csinálom soha nem csináltam másert

Nem kell több pénz

Több csár kell több pia több haze

Néha úgy érzem magam megesz dög vész

Nem várok már többet rád de az utcámba jössz még

Te ide jössz még”

(A csár kifejezés a marihuánára utal.)