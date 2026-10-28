Már legalább 64 halottja van a spanyolországi vasúti tragédiának

A Kasztília-La Mancha tartományi kormányzat tájékoztatása szerint már 64 halálos áldozata van a vasúti szerencsétlenségnek, írja a BBC. Az eddigi utolsó hírekben nagyjából nyolcvan sebesült is szerepel.

A Madridot Andalúziával összekötő nagysebességű vasútvonalon, Mora és Orgaz települések között szerda délelőtt történt a tragikus baleset, amikor az állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességű AVE vasúti szerelvény hátulról belefutott az Iryo magánvasút egy szintén nagysebességű, de a nyílt pályán várakozó kocsijába.

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Az első feltételezések szerint emberi mulasztás vezethetett a balesethez. A vonatérzékelő automatikus számítógépes jelzőrendszer meghibásodott reggel, ezért a térségben megállították a vonatokat, amíg az irányítóközpont kézi üzemmódra állt át. A járatokat ezt követően utasították útjuk folytatására, de az Iryo eddig tisztázatlan okból nem indult el. A forgalomirányító ennek ellenére tovább engedte a Renfe járatát, amely belerohant a vágányon veszteglő másik vonatban.

A légifelvételek szerint a Renfe első két, az Iryo utolsó három kocsija kisiklott, kettő közülük felborult és lezuhant a töltésről. A két vonaton több mint ötszázan utaztak. Az MTI azt írja spanyol lapértesülések alapján, hogy az eltűntek között van Fátima Bánez, aki 2011 és 2018 között munkaügyi miniszter volt a Mariano Rajoy vezette konzervatív néppárti kormányban.

A Reuters azt írja a spanyol kormány szóvivőjének tájékoztatása nyomán, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök úton van Urdába, a szerencsétlenség helyszínéhez legközelebb eső településre. Emiliano García-Page tartományi elnök és Óscar Puente közlekedési miniszter is a szerencsétlenség helyszínére utazott.

Spanyolországban idén ez a második halálos kimenetelű vasúti szerencsétlenség a nagysebességű vonalon; januárban 46 ember veszítette életét Córdoba közelében, köztük külföldi állampolgárok, amikor két vonat összeütközött. A 64 halálos áldozat a legtöbb 2013 júliusa óta a spanyol vasúton: akkor a nyolcvanan haltak meg, amikor egy nagysebességű vonat kisiklott egy kanyaríven az északnyugat-spanyolországi Santiago de Compostela közelében.