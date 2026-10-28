Móring József Attila amiatt panaszkodott a bíróságon, hogy a választási vereség miatt anyagi veszteség érte

„Nem csak jelentős presztízs, hanem anyagi veszteség is ért engem” – mondta a választási vereségéről a bíróságon a KNDP-s Móring József Attila.

A volt Somogy megyei parlamenti képviselő mondatairól Hadházy Ákos posztolt. Hadházy megkapta a Fonyódi Járásbíróságon folyó per október 8-ai tárgyalásának jegyzőkönyvét. A pert Móring indította rágalmazás vétsége miatt, amiért egy régi ismerőse arról írt a Facebookon, hogy sokak szerint 30 százalékot kell neki visszafizetni az elnyert állami megrendelések után.

Móring József Attila Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A tárgyaláson Móring azt mondta, hogy fenntartja a feljelentést, és nem hajlandó békülni. Állítása szerint többször segített a Svájcból hazaköltözött ismerősének, aki egy idő után megváltoztatta az álláspontját, és „nem titkoltan azt tűzte a zászlajára, hogy engem börtönbe kíván juttatni”.

Móring szerint hazugság, hogy a pályázatokból pénzt kapott volna vissza. Azt mondta, hogy az alperes 30 százalékos visszaosztásról szóló videóját sokan látták, ezért joggal feltételezi, hogy „ennek közvetlen hatása volt a választási eredményre. Nem csak jelentős presztízs, hanem anyagi veszteség is ért engem.”

A bírósági jegyzőkönyvből az már nem derült ki, hogy Móring az elvesztett parlamenti fizetésére vagy az egyéb utakon érkező bevételeire gondolt. A KDNP-s politikus egyébként kétezer szavazattal kapott ki a választáson a tiszás Bakos Csaba Attilától.

Hadházy korábban több, Móring körzetéhez köthető furcsa beruházást is bemutatott. Tavaly például a csisztapusztai Bereg Látóközpontot nézte meg. Akkor azt írta, hogy az „alibi múzeum” megtévesztésig hasonlít egy fedett fürdőre. Valószínűleg azért, mert annak is szánják, csak kellett egy kis trükk az EU elszámolási szabályai miatt.