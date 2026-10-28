Négy vizsgálóbizottság jelentéstételi határidejét hosszabbítaná meg a Tisza

Közel hat hónappal, 2027. június 15-ig hosszabbítaná meg négy vizsgálóbizottság jelentéstételi határidejét az a határozati javaslat, amit tiszás képviselők nyújtottak be az Országgyűlésnek.

Az indítványban Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője és képviselőtársai azt javasolják, hogy

a gyermekvédelmi,

a kegyelmi botrányt feltáró,

a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló,

valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró

vizsgálóbizottságok esetében a jelentések elkészítésére megállapított 2026. december 31-i határidőt 2027. június 15-re módosítsák. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság jelentéstételi határidejét a határozati javaslat nem érinti.

A határidő meghosszabbítását az érintett bizottságok által vizsgált kérdéskörök tárgyi és időbeli terjedelmével, az érintett folyamatok összetettségével, valamint a vizsgálatok körében felmerült és még feldolgozandó információk, adatok, iratok, nyilatkozatok és meghallgatási anyagok jelentős mennyiségével indokolják.

A javaslat szerint a meghosszabbított határidő lehetővé teszi a szükséges iratok és adatok beszerzését, az érintett személyek meghallgatását, továbbá a feltárt tények, intézményi működési hiányosságok és felelősségi összefüggések megalapozott értékelését, valamint elősegíti, hogy az érintett bizottságok jelentései világos és ellenőrizhető megállapításokat, valamint érdemi jogalkotási, szervezeti és intézményi javaslatokat tartalmazzanak. (MTI)