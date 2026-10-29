86 éves korában meghalt Patrick Stewart, a Star Trek Picard kapitánya

Los Angeles-i otthonában, 86 éves korában elhunyt Patrick Stewart, akit a legtöbben a Star Trek: Az új nemzedék Jean-Luc Picard kapitányaként, illetve az X-Men-filmek Charles Xavier professzoraként ismerhetnek. A haláláról szóló közlemény szerint Stewart halála előtt rövid ideig Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött.

A színházi színészként is sikeres Stuart 1987-ben kezdte alakítani Picard kapitányt a Star Trek: Az új nemzedékben, és egészen 1994-ig játszotta. Az ezt megelőző két évtizedben a Royal Shakespeare Company meghatározó színésze volt.

Xavier professzort a 2000-es X-Men, az X-Men 2., az X-Men: Az ellenállás vége, az X-Men kezdetek: Farkas, a Farkas és az X-Men: Az eljövendő múlt napjai című filmekben játszotta.

Fotó: KYLE GRILLOT/AFP

Hangját kölcsönözte a Simpson család, a Family Guy és az Amerikai fater című animációs sorozatoknak, és vállalt vígjátéki szerepeket is. Stewart több, a Star Trek- és az X-Men-franchise-hoz kapcsolódó videojátékban is közreműködött hangszínészként. (Variety)