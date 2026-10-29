A brit titkosszolgálat nem talál több ezer, titkos anyagokat tartalmazó adathordozót

A GCHQ nevű brit titkosszolgálat nem tud elszámolni több ezer olyan adathordozóval, amely érzékeny információkat tartalmazhat – derül ki a hivatalos felügyeleti szerv jelentéséből.

A brit hírszerző szolgálatok megfigyelési jogosítványainak alkalmazását ellenőrző szervezet (Investigatory Powers Commissioner’s Office, IPCO) jelentése szerint jelentős számú adathordozó holléte ismeretlen, ideértve USB-meghajtókat, merevlemezeket és memóriakártyákat is.

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Az IPCO vezetője szerint a GCHQ annak ellenére sem tudja megmondani, mi történt az adathordozókkal, amelyek érzékeny adatokat tartalmazhatnak, hogy már évekkel ezelőtt felhívta erre a figyelmüket. Az eszközökön a vizsgálati jogosítványokról szóló törvényhez kapcsolódó adatok is lehetnek, amelyek különösen érzékenynek minősülnek, ilyenek például az elfogott elektronikus kommunikációk – e-mailek, szöveges üzenetek és telefonhívások –, valamint a megfigyelt személyek számítógépeiről vagy telefonjairól kinyert információk.

Az IPCO már tavaly nyilvánosságra hozta, hogy a GCHQ és egy másik brit hírszerző szolgálat, az MI5 sem tudott megtalálni jelentős számú adathordozót, ezek némelyike „szigorúan titkos” minősítésű információkat is tartalmazhatott. (Politico)